Informazioni sul live streaming di Crystal Palace vs Wolverhampton, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Martedì torna la Premier League con l’azione infrasettimanale.

Chi sta giocando

Wolverhampton @ Crystal Palace

Record attuali: Wolverhampton 2-4-4; Crystal Palace 2-3-4

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita dell’UCL in questa stagione, oltre a Serie A, NWSL, Europa League e altro ancora. Iscriviti ora con codice Uefa22 per un mese gratis per i nuovi utenti e non perderti nessuna azione. Un abbonamento non solo ti dà accesso a tutto il calcio che potresti desiderare, ma anche alla NFL su CBS e a innumerevoli film, spettacoli e contenuti originali.

Cosa sapere

Il Crystal Palace ha vinto entrambe le partite contro il Wolverhampton la scorsa stagione (2-0 e 2-0) e punta allo stesso risultato martedì. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 15:15 ET a Selhurst Park.

Sabato scorso, Crystal Palace e Leicester City sono finite con un punto a testa dopo uno 0-0.

A proposito di partite ravvicinate: il Wolverhampton ha schivato un proiettile lo scorso sabato, finendo il Nottingham Forest 1-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma i Wolves erano la squadra migliore nel secondo tempo.

Dopo il pareggio, il Crystal Palace cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Crystal Palace contro Wolverhampton

Crystal Palace contro Wolverhampton Quando: Martedì alle 15:15 ET

Martedì alle 15:15 ET Dove: Parco Selhurst

Parco Selhurst TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Palazzo +123; Disegna +220; Lupi +235

Storia della serie

Il Crystal Palace ha vinto quattro delle ultime otto partite contro il Wolverhampton.