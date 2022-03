Informazioni sul live streaming di Brighton vs. Liverpool, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Liverpool @ Brighton & Hove Albion

Record attuali: Liverpool 19-2-6; Brighton & Hove Albion 7-8-12

Cosa sapere

Liverpool e Brighton & Hove Albion hanno giocato un pareggio ad Anfield e ora si dirigono all’American Express Community Stadium per rompere il pareggio della serie. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 7:30 ET di sabato. Il Liverpool ha una difesa che consente solo 0,74 gol a partita, quindi l’attacco del Brighton avrà il suo lavoro da fare per loro.

Sabato i Reds hanno battuto 1-0 il West Ham United. L’attacco del Liverpool si è verificato dopo il primo tempo, ma ha avuto abbastanza gol incassati per vincere comunque la partita.

A proposito di partite ravvicinate: sabato il Brighton ha perso un gol prima del Newcastle United, perdendo 2-1.

Il Liverpool è ora 19-2-6 mentre il Brighton è 7-8-12. Il Liverpool è 14-0-4 dopo le vittorie in questa stagione e il Brighton è 2-3-2 dopo le sconfitte.

Come guardare

Chi: Brighton & Hove Albion contro Liverpool

Brighton & Hove Albion contro Liverpool Quando: Sabato alle 7:30 ET

Sabato alle 7:30 ET Dove: L’American Express Community Stadium

L’American Express Community Stadium TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Brighton +550; Disegna +325; Tottenham -195

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto sei delle ultime nove partite contro Brighton & Hove Albion.