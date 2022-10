Informazioni sul live streaming di Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Martedì torna la Premier League con l’azione infrasettimanale.

Chi sta giocando

Nottingham Forest @ Brighton & Hove Albion

Record attuali: Nottingham Forest 1-7-2; Brighton & Hove Albion 4-3-2

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita dell’UCL in questa stagione, oltre a Serie A, NWSL, Europa League e altro ancora. Iscriviti ora con codice Uefa22 per un mese gratis per i nuovi utenti e non perderti nessuna azione. Un abbonamento non solo ti dà accesso a tutto il calcio che potresti desiderare, ma anche alla NFL su CBS e a innumerevoli film, spettacoli e contenuti originali.

Cosa sapere

Il Nottingham Forest ha bisogno di rafforzare una difesa che consenta 2,3 gol a partita prima del match di martedì. Partiranno per la seconda settimana consecutiva mentre si dirigono all’American Express Community Stadium alle 14:30 ET. Dato che entrambi i club hanno subito una sconfitta nell’ultima partita, entrambi hanno una piccola motivazione in più per questa partita.

Era tutto legato al nulla e al nulla all’intervallo, ma il Nottingham Forest non era del tutto uguale al Wolverhampton nel secondo tempo quando si sono incontrati lo scorso sabato. Il Nottingham Forest ha perso un gol prima dei Wolves, perdendo 1-0.

Nel frattempo, lo scorso venerdì, Brighton & Hove Albion sono andati a corto contro il Brentford, cadendo 2-0.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Si spera che le squadre compensino le lente offese nelle loro ultime uscite e segnino alcuni gol questa settimana.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Brighton & Hove Albion contro Nottingham Forest

Brighton & Hove Albion contro Nottingham Forest Quando: Martedì alle 14:30 ET

Martedì alle 14:30 ET Dove: L’American Express Community Stadium

L’American Express Community Stadium TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Brighton -265; Disegna +370; Foresta +700

Storia della serie

Questa è la prima volta che queste squadre si affrontano negli ultimi cinque anni.