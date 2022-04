Informazioni sul live streaming di Aston Villa vs. Tottenham Hotspur, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Tottenham Hotspur @ Aston Villa

Record attuali: Tottenham Hotspur 17-10-3; Aston Villa 11-16-3

Cosa sapere

Il Tottenham Hotspur è diretto a Villa Park per affrontare l’Aston Villa con la speranza di spazzare via la serie. Si affronteranno sabato alle 12:30 ET. I diritti di vanteria appartengono al Tottenham per ora dal momento che sono in vantaggio per 4-1 negli ultimi cinque incontri.

Domenica è stato tutto pareggiato 1-1 a metà per Spurs e Newcastle United, ma il Tottenham si è fatto avanti nel secondo tempo per un’accogliente vittoria per 5-1.

Villa ha perso un rubacuori contro il Wolverhampton quando si sono incontrati lo scorso ottobre e sabato sono partiti di nuovo con il cuore pesante. Villa è caduto un gol prima del Wolverhampton, perdendo 2-1.

Il Tottenham è ora 17-10-3 mentre i Lions siedono sull’11-16-3. Il Tottenham è 9-5-2 dopo le vittorie in questa stagione e Villa è 6-8-1 dopo le sconfitte.

Storia della serie

Il Tottenham Hotspur ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro l’Aston Villa.