Informazioni sul live streaming di Aston Villa vs. Arsenal, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Arsenale @ Aston Villa

Record attuali: Arsenal 16-8-3; Aston Villa 11-14-3

Cosa sapere

L’Aston Villa cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie con l’Arsenal. Si affronteranno sabato alle 8:30 ET di sabato a Villa Park. Dato che entrambi i club hanno subito una sconfitta nell’ultima partita, entrambi hanno una piccola motivazione in più per questa partita.

Era tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma i Lions non erano del tutto uguali al West Ham United nel secondo tempo quando si sono incontrati domenica. Villa è caduto un gol in meno rispetto agli Irons, perdendo 2-1.

Nel frattempo, mercoledì, l’Arsenal ha fallito contro il Liverpool, perdendo 2-0.

Villa non ha avuto successo contro l’Arsenal nel precedente incontro delle squadre lo scorso ottobre, perdendo 3-1. Forse Villa avrà più fortuna a casa invece che in viaggio? Guarda la partita e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Come guardare

Chi: Aston Villa contro Arsenal

Aston Villa contro Arsenal Quando: Sabato alle 8:30 ET

Sabato alle 8:30 ET Dove: Parco della Villa

Parco della Villa TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Villa Aston +200; Disegna +230; Arsenale +140

Storia della serie

L’Aston Villa ha vinto tre delle ultime cinque partite contro l’Arsenal.