Informazioni sul live streaming Club Brugge vs. Bayer Leverkusen, canale TV: come guardare la Champions League in TV, streaming online

La Champions League torna in azione mercoledì su Paramount+.

Chi sta giocando

Bayer Leverkusen @ Club Brugge

Cosa sapere

Il Club Brugge affronterà il Bayer Leverkusen nella prima partita della fase a gironi di Champions League alle 15:00 ET del 7 settembre allo Jan Breydelstadion. Sono 32 le squadre nella fase a gironi suddivise in 8 gironi; le vincitrici e le seconde classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale, le terze classificate proseguiranno nei sedicesimi di finale di Europa League e le sconfitte diranno l’addio al torneo. Questa è la prima partita di Champions League della stagione per entrambe le squadre.

Il Club Brugge è arrivato alla fase a gironi la scorsa stagione ma non è riuscito a passare alla fase a eliminazione diretta. Quanto al Bayer Leverkusen, ha perso negli ottavi di finale di Europa League contro l’Atalanta.

Questa volta il Club Brugge uscirà dalla fase a gironi o il Bayer Leverkusen arriverà invece alla fase successiva? Resta al passo con questa e tutta l’azione della UEFA Champions League su CBSSports.com.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare