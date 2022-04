Informazioni sul live streaming Chelsea vs Arsenal, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Mercoledì torna la Premier League.

Chi sta giocando

Arsenal @ Chelsea

Record attuali: Arsenal 17-11-3; Chelsea 18-4-8

Cosa sapere

Chelsea e Arsenal sono pari steven l’uno contro l’altro da settembre 2016 (4-4-3), ma probabilmente non per molto. Il Chelsea cercherà di difendere il proprio terreno di casa mercoledì contro l’Arsenal alle 14:45 ET. Il Chelsea ha una difesa che consente solo 0,77 gol a partita, quindi l’attacco dell’Arsenal avrà il suo compito.

Il Chelsea ha mantenuto la porta inviolata contro il Southampton la scorsa settimana e ha vinto la partita 6-0. Con il Chelsea in vantaggio di 4 a zero al primo tempo, la partita era già quasi finita.

Nel frattempo, l’Arsenal ha perso 1-0 contro il Southampton.

La vittoria del Chelsea li ha portati a 18-4-8 (terzo posto con 62 punti) mentre la sconfitta dell’Arsenal li ha portati a 17-11-3 (sesto posto con 54 punti). Vedremo se il Chelsea riuscirà a ripetere il suo recente successo o se l’Arsenal si riprenderà e invertirà la propria fortuna.

Come guardare

Chi: Chelsea contro Arsenal

Chelsea contro Arsenal Quando: Mercoledì alle 14:45 ET

Mercoledì alle 14:45 ET In cui si: Stamford Bridge

Stamford Bridge TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.)

fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.) Quote Caesars Sportsbook: Chelsea -111; Pesca +235; Arsenale +340

Storia della serie

Chelsea e Arsenal hanno entrambe quattro vittorie nelle ultime 11 partite.