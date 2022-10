Informazioni sul live streaming Benfica vs PSG, canale TV: come guardare la Champions League in TV, streaming online

La Champions League torna mercoledì su Paramount+.

Paris e Benfica si affronteranno mercoledì 5 ottobre alle 15:00 ET all’Estadio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il Paris ha raccolto tre punti vincendo 3-1 sul Maccabi Haifa nella gara precedente. Allo stesso modo, il Benfica ha vinto 2-1 contro la Juventus due settimane fa. In questo momento, il Paris (sei punti) è in testa al Gruppo H, mentre il Benfica (sei punti) è al secondo posto nel girone. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone. Chi vince sarà in testa al girone. Torna su CBSSports.com per tenere traccia di questo e di tutti gli eventi della UEFA Champions League.

Come guardare

Chi: Benfica-PSG

Benfica-PSG Quando: Mercoledì alle 15:00 ET

Mercoledì alle 15:00 ET Dove: Estadio do Sport Lisbona e Benfica (da Luz)

Estadio do Sport Lisbona e Benfica (da Luz) TV: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Benfica +320; Disegna +320; PSG -135

