Inflazione, rialzi dei tassi, PIL… il nuovo ciclo delle banche centrali

La pandemia di coronavirus prima e la guerra in Ucraina dopo hanno cambiato il paradigma economico vissuta fino all’inizio del 2020. Un nuovo modo di affrontare le crisi economiche e l’incertezza che hanno generato, essendo entrambe molto vicine, hanno lasciato il 2022 come anno del nuovo ciclo, secondo Deutsche Bank. L’aumento dell’inflazione, il rallentamento della crescita e il rialzo dei tassi in attesa sono il contesto generale per le banche centrali nei prossimi mesi.

Nel loro ultimo rapporto evidenziano l’inflazione alle stelle Stati Uniti d’America a chiudere l’anno, 7% contro l’1,4% di inizio, e il zona euro, 5% rispetto allo 0,9%. Sottolineano che quella che inizialmente era una risposta alla pandemia e alle sue conseguenze, l’aumento dei prezzi di alcuni beni e servizi, nonché dei mercati del lavoro, rende molto improbabile che questi tornino ai livelli pre-pandemia nel prossimo futuro .

“I premi di rischio dei prezzi delle materie prime e dell’energia sono aumentati notevolmente dopo l’invasione dell’Ucraina ed è probabile che si aggiungano a fattori di spinta dei costi. A questi livelli elevati, è probabile che i tassi di inflazione mantengano la pressione sulle banche centrali affinché adottino un orientamento restrittivo in molti paesi.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

In questo contesto, Charlotte Masquelier, responsabile dei depositi, dei conti e della gestione delle risorse finanziarie dell’ente, Konrad AignerChief Investment Officer, e Prezzo Nortonresponsabile dei depositi in Europa, Medio Oriente e Africa, hanno scritto questo ultimo documento in cui analizzano le sfide che le banche centrali devono affrontare per fornire una risposta adeguata alla situazione.

LA RISERVA FEDERALE E IL 6 RAGGIO DI TARIFFA

Uno degli attori principali di questa analisi è la Federal Reserve (Fed). Alcuni analisti e persino alcuni membri del Comitato Mercato Aperto (FOMC) come James Bullarddella St. Louis Fed, anticipano già che la banca centrale statunitense è dietro la curva.

Il rapporto della Deutsche Bank evidenzia il cambio di posizione presso la Fed dopo averlo visto la pressione sui prezzi è rimasta. Infatti già al FOMC di marzo è iniziato il ciclo di rialzi dei tassi di 25 punti base, con Jerome Powell, presidente dell’organizzazione, che ha avvertito di essere “molto consapevole” della sua responsabilità nel “ripristino” della stabilità Dei prezzi.

La mediana dei puntini dei membri del conclave puntare a 6 nuovi rialzi dei tassi quest’anno, sebbene i dettagli sull’inasprimento quantitativo (QT) potrebbero essere annunciati “in una riunione futura”.

“Nonostante la pressione dell’inflazione e delle dinamiche del mercato del lavoro, pensiamo alla Fed continuerà ad applicare il suo approccio consolidato per annunciare, spiegare e preparare i mercati alle prossime misure di politica monetaria”, sottolineano questi esperti nel rapporto. Naturalmente, «tenendo conto delle ultime proiezioni economiche e del diagramma dei punti di riferimento, i mercati possono aspettarsi rialzi costanti dei tassi nel resto del 2022 e del 2023 e che la riduzione del bilancio della Fed avvenga a partire dalla seconda metà di quest’anno.

IL BOE E IL PERCORSO DI SERRAGGIO

Nel frattempo, in Inghilterra la sua banca centrale sta affrontando una situazione simile, con l’inflazione ai massimi da 30 anni e segnali di tensione nel mercato del lavoro. Banca d’Inghilterra (BoE) è stato il primo ad alzare i tassi aumentandoli dello 0,1% a dicembre, seguito da altri due rialzi dei tassi 25 punti base a febbraio e marzotornando al livello pre-pandemia.

Il Comitato di politica monetaria (CPM)l’organo di governo dell’ente, ha sottolineato i rischi al ribasso derivanti dalla pressione sul reddito delle famiglie e ha modificato la propria visione, riducendo il numero di rialzi necessari affinché l’inflazione torni nella fascia target in due o tre anni.

“Con l’aumento di tali aspettative e ulteriori prove del effetti di secondo impatto dell’inflazione, prevediamo che prosegua il suo percorso di stretta con altri due rialzi fino a marzo 2023”, sottolineano a Deutsche Bank.

LA BCE E I SALDI DI FINE ANNO

Nel frattempo, nel Vecchio Continente il Banca Centrale Europea (Bce) vuole mantenere parte della flessibilità concessa durante la crisi pandemica a causa della maggiore incertezza dovuta alla guerra in Ucraina, a livello di inflazione e per l’aumento dei prezzi delle materie prime.

Sebbene incentri il suo intervento sull’obiettivo della stabilità dei prezzi, Cristina Lagard, presidente dell’organizzazione, ha chiarito che è preoccupata per l’inflazione e rimane concentrata su di essa nonostante le incertezze che circondano l’invasione.

Deutsche Bank sottolinea che la BCE ha deciso ridurre gli acquisti del programma di acquisto di attività (APP). a 40.000 milioni di euro ad aprile, 30.000 milioni a maggio e 20.000 milioni a giugno, mentre i reinvestimenti potrebbero continuare a seconda dell’evoluzione dei dati.

“Dunque, gli acquisti netti potrebbero terminare alla fine del primo semestre, che aprirebbe la strada a un rialzo dei tassi ufficiali”, sottolineano questi esperti, i quali riconoscono al contempo che Lagarde ha sottolineato che ciò non sarebbe automatico e che la Bce si riserva ancora “una certa flessibilità”. “Sebbene la conferenza stampa del 10 marzo abbia insistito più volte sull’incertezza della traiettoria dell’inflazione, la probabilità di un rialzo dei tassi nella seconda parte dell’anno è fortemente aumentata”, aggiungono.