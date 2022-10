Inflazione: Lidl offre un coupon con uno sconto del 5% al ​​mese

Lo sconto sarà disponibile per i clienti che possiedono l’app dello store. pixarno / stock.adobe.com

Il marchio afferma di voler compensare l’inflazione legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

I prezzi dovrebbero continuare a salire nei prossimi mesi sugli scaffali. Per far fronte a questa inflazione legata alla pandemia di coronavirus e alla guerra in Ucraina, Lidl ha deciso di fare un gesto per i propri clienti. Una volta al mese possono richiedere una riduzione del 5% sul prezzo del carrello.

Per beneficiarne, i clienti dovranno essere in possesso di una carta virtuale sul “Lidl di più“. “Concretamente, il 19 maggio se fai il pieno con 100 euro, e usi il coupon, pagherai 95 euro“, ha detto al parigino Michel Biero, direttore esecutivo degli acquisti e del marketing di Lidl France. Il voucher sarà disponibile sull’applicazione il 19 maggio, quindi ogni primo giorno dei mesi successivi.

L’inflazione è ancora in aumento

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la grande distribuzione ha moltiplicato le sue azioni a favore del potere d’acquisto dei francesi. E.Leclerc ha istituito un “scudo contro l’inflazione» su una gamma di 120 prodotti, di cui l’eventuale aumento di prezzo deve essere compensato da buoni acquisto. Casino, dal canto suo, allestisce fine settimana durante i quali il carburante viene promesso a 0,85 euro al litro (il consumatore paga il “VERO» prezzo alla pompa, poi gli viene restituita la differenza in buoni).

Tutti questi dispositivi mirano a fidelizzare i clienti in un periodo di indebolimento del potere d’acquisto, che sta spingendo i francesi a riesaminare la propria spesa. Secondo Jacques Creyssel, delegato generale della Fédération du commerce et de la distribution, l’inflazione dovrebbe infatti continuare a crescere nei prossimi mesi. Sul set BFM Business, ha avvertito: “ci stiamo dirigendo verso incrementi che non vedevamo da quasi 40 anni. La nostra attuale previsione è tra il 7 e il 10%, abbastanza rapidamente“.