Indossare una cintura sul cappotto: consigli per evitare l’effetto vestaglia

Indossare una cintura su un cappotto è diventato un trend della moda molto popolare negli ultimi anni. È un modo per definire la silhouette con stile senza cadere nell’effetto “vestaglia”. Questa tendenza si vede spesso sulle passerelle dei designer ed è sempre più adottata dalle fashioniste. Ma come evitare l’effetto vestaglia ? Scopriamo insieme alcuni trucchi.

La scelta giudiziosa del cappotto con cintura: un vantaggio per la tua silhouette

Considera il tipo di cappotto

Non tutti i cappotti sono adatti a essere portati con una cintura. Per esempio, i cappotti oversize possono creare un effetto ingombrante se stretti in vita. Invece, i modelli di cappotti dal taglio dritto o leggermente svasato sono generalmente quelli che meglio si prestano.

Scegli la forma della cintura

In generale, è consigliabile optare per una cintura larga, capace di segnare meglio la vita e dare forma alla figura. Tuttavia, le persone più petite potrebbero preferire una cintura più sottile per non spezzare troppo la silhouette.

Dopo aver discusso il significato del corretto abbinamento tra manteau e ceintura, diamo uno sguardo al modo in cui viene legata la ceintura.

L’arte di allacciare la cintura: evitare l’effetto vestaglia senza sforzo

Non annodare la cintura come una vestaglia

Per evitare l’effetto indesiderato, non legare la cintura intorno alla vita come se fosse una vestaglia. Invece, prova a fermarla sulla parte anteriore con un nodo semplice e lasca le estremità cadere liberamente.

Posiziona la cintura correttamente

L’ideale è posizionare la cintura all’altezza della vita naturale. Questo ti permetterà di mettere in risalto la tua silhouette e contemporaneamente prevenire l’effetto “vestaglia”.

Ora che abbiamo esplorato come legare correttamente una ceintura su un manteau, vediamo come coordinarli tenendo conto della morfologia.

Cintura e cappotto: armonizzare in base alla vostra morfologia

Scegli il colore giusto per la tua cintura e il tuo cappotto

È importante giocare sull’armonia dei colori coordinando il colore della cintura con quello del cappotto. Si possono anche esplorare i toni su toni o gli effetti di materiale per aggiungere originalità al tuo look.

Adattarsi al proprio corpo

A seconda della forma del tuo corpo, certi stili e modelli di cinture possono essere più adatti. Ad esempio, una cintura larga può essere ideale per una figura a clessidra, mentre una cintura stretta può essere più lusinghiera per una figura a rettangolo.

Dopo aver visto come armonizzare il manteau e la ceintura in base alla morfologia, è utile ricordare alcune cose da non fare.

Gli errori da non commettere quando si indossa una cintura sul cappotto

Evitare i contrasti troppo forti

Troppo contrasto tra il colore del cappotto e quello della cintura può creare un effetto visivo che interrompe la silhouette. È meglio optare per colori complementari o tonalità simili.

Non scegliere una cintura troppo stretta o troppo larga

Una cintura troppo stretta potrebbe creare pieghe indesiderate nel tessuto del tuo cappotto, mentre una troppo larga potrebbe dare vita a un look sproporzionato. Cerca di trovare un giusto equilibrio.

In definitiva, indossare una cintura su un manteau è uno stile di moda che permette di valorizzare la silhouette e aggiungere un tocco originale ai tuoi outfit. Tuttavia, è importante scegliere il giusto manteau e la giusta ceintura e saperli coordinare con attenzione per ottenere un risultato elegante ed alla mode.

