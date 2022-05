Inditex soffre ancora in borsa dopo il crollo dei rivenditori di Wall Street

Inditex soffre di nuovo in borsa dopo il Crollo del commercio al dettaglio di Wall Streetpoiché il mercato teme un forte rallentamento dei consumi a causa dell’elevata inflazione.

Inditex è presente in Stati Uniti d’America attraverso il tuo franchising Zaradove ha cento negozi fisici. Dopo la chiusura delle sue attività in Russia, che l’ha costretta a cessare l’attività in più di 500 stabilimenti; e i blocchi in Cinadove ha circa 300 negozi, l’azienda sperava di aumentare i suoi profitti aumentando la sua presenza nel mercato americano.

Tuttavia, gli avvisi di molti rivenditori americani negli ultimi giorni, come ad esempio Walmart Y bersagliohanno causato un vero e proprio crollo di queste aziende, che sta colpendo anche la catena di moda spagnola.

Gli analisti di Mercati CMC Dicono che questo sembra una prova in più che il alti livelli di inflazione stanno già cominciando a influenzare il processo decisionale dei consumatori.

Da parte loro, esperti di affitto 4 affermano che “i risultati di Target accresciuto il timore di un rallentamento da parte dei consumi privatiche rappresenta i due terzi del PIL americano”