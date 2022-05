Inditex registra ottimi rialzi in borsa dopo i buoni risultati di Macy’s

I buoni risultati della catena di distribuzione di Macy stanno guidando il prezzo di Inditex nella sessione di questo giovedì. I titoli della compagnia galiziana sono rimbalzati del 5,15% sul parquet di Madrid, per il fatto che Macy’s ha alzato le sue previsioni di profitto grazie al buon andamento delle vendite negli Stati Unitiuno dei principali mercati per la catena di moda spagnola dopo la chiusura dei suoi negozi in Russia.

“Sì ok sono aumentate le pressioni macroeconomiche sui consumi durante il trimestre, i nostri clienti hanno continuato ad acquistare“, ha spiegato il CEO, Jeff Gennette.

Inoltre, ha sottolineato che “abbiamo assistito a un notevole cambiamento e un ritorno all’abbigliamento casual e allo shopping in negozio, oltre a un continua forza nelle vendite di beni di lusso“.

Macy’s ha rilanciato ha alzato le sue previsioni sugli utili dopo aver riportato risultati che hanno battuto le previsioni di consenso, passando da un profitto previsto di 83 centesimi per azione a $ 1,08 per azione. Questo miglioramento delle aspettative aumenta la stima dell’utile annuo per azione a un intervallo compreso tra $ 4,53 e $ 4,95rispetto alla precedente stima di $ 4,13 a $ 4,52.

BUONE PROSPETTIVE TECNICHE

Per analisi tecnicale prospettive per Inditex sono positive anche nel breve termine, nonostante i forti ribassi del mercato azionario che ha accumulato da inizio anno.

“È un valore molto interessante. Da più di due mesi si muove in una fascia laterale e tocca minimi crescenti, il che senza dubbio ci rende consapevoli della sua evoluzione per i prossimi giorni”, indica Cesar Nuez, analista di Bolsamanía, che sottolinea che “una chiusura di sopra il 21,23 € potrebbe portare dei rialzi al livello dei 23 euro, senza dimenticare che il suo trend principale è chiaramente ribassista.

Va ricordato che Inditex ha guadagnato il 193% in più, fino a 3.243 milioni di euro, nell’ultimo anno di Pablo Isla a capo dell’azienda con sede ad Arteixo. La società presenterà i suoi prossimi risultati, corrispondenti al primo trimestre del suo anno fiscale, il prossimo 8 giugno.

Saranno i primi resoconti ad essere presentati senza la guida di Paolo Isola, quindi l’incontro dell’8 giugno è diventato un evento chiave per il prezzo delle azioni di Inditex nel breve e medio termine. Il nuovo amministratore delegato, Oscar Garcia Maceirasdeve convincere il mercato della sua capacità di guidare Inditex in uno scenario macroeconomico chiaramente avverso, a causa della guerra in Ucraina e del lockdown in Cina per arginare il Covid.