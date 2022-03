Inditex, nella zona di nessuno: principali appoggi e resistenze da tenere d’occhio

I mercati azionari del Vecchio Continente continuano a rimbalzare (fase di reazione) dopo il precedente disastro ed è normale che i titoli del colosso tessile seguano semplicemente i mercati azionari. Ci sono fronti aperti di maggiore rilevanza in questo momento rispetto ai risultati dell’azienda.

Analisi tecnica VALORI DI IPERVENDUTO S1 21.20 S2 20.30 R1 24.24 R2 27 Breve termine Medio termine Lungo termine

L’azienda ha appena confessato al mercato e lo ha annunciato l’utile netto si è attestato a 3.243 milioni di euro (+193%) nell’anno fiscale 2021 (dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022). Il fatturato ha raggiunto i 27.716 milioni di euro (+36% rispetto al 2020). Le vendite a tasso costante sono cresciute del 37%. Le vendite online sono cresciute del 14%, attestandosi a 7.500 milioni, il 25,5% delle vendite totali nel 2021. Il margine lordo si è attestato a 15.814 milioni di euro (+39%) e rappresenta il 57,1% delle vendite, il livello più alto degli ultimi 6 anni.

Tecnicamente l’abbiamo rimbalzato come l’intero mercato nel suo insieme. Ne più ne meno. in realtà proprio ora i mercati puntano ad altro: la guerra in Ucraina, l’inflazione sfrenata, l’aumento del prezzo del denaro, la paura della recessione o della stagflazione, ecc.. Ci sono cose molto più importanti in questo momento dei risultati delle aziende, a meno che non si tratti di un disastro inaspettato.

E all’interno dell’attuale rimbalzo abbiamo un supporto più immediato il gap rialzista di 21,20 euro e sotto la zona di 20,30 euro. E i più importanti sono ora ai minimi annuali (18,55) e ai minimi della pandemia (17,79). Sopra, lato resistenza, abbiamo i 22,90 euro e soprattutto il gap ribassista settimanale di 24,24 euro.