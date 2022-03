Inditex: i risultati del quarto trimestre sono “cattivi” e “non rispettano le previsioni”

Il Risultati Inditex Nel quarto trimestre del 2021 agli analisti non sono piaciuti, secondo le prime valutazioni. I conti “le previsioni non sono state soddisfatte nelle grandezze principali“, assicurano gli esperti di Renta 4, che hanno messo i loro consigli sul ‘sovrappeso’ e il loro target price di 35 euro ‘sotto esame’.

“La violazione è stata più pronunciata dal margine lordo dopo aver riconosciuto a accantonamento di 400 milioni di euro (-210 milioni di margine lordo e -190 milioni di spese operative) a causa del minor traffico in negozio dovuto a Ómicron”, spiegano.

E anche se lo fanno notare Le vendite in negozio e online sono aumentate a un ritmo del 21% dal 1 febbraio al 13 marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, aggiungono che il Federazione Russa e Ucraina hanno rappresentato 5 punti percentuali di quella crescita.

“Inditex ha 515 negozi in Russia e 85 in Ucraina, 9,3% del totale, che smetterà di contribuire (sine die) al gruppo“, osservano.

D’altra parte, commentano che l’azienda “aumenterà i prezzi in quei mercati con un impatto temporaneo significativo dell’inflazione o del deprezzamento della loro valuta per mantenere i margini“.

Da Banca Sabadellaffermano che i risultati del quarto trimestre sono “pessimo e al di sotto delle aspettative” anche se aggiungono che il primo trimestre “inizia meglio”.

Questi esperti, che consigliano di ‘acquistare’ il valoreafferma che “nella seconda metà del trimestre si è registrato un significativo deterioramento delle vendite (l’azienda dà la colpa a Ómicron) mentre i costi operativi sono cresciuti fortemente, tanto che vendite ed EBIT sono diminuiti rispettivamente del -1% e del -19% rispetto allo stesso trimestre del 2019″.

“Sul lato positivo”, concludono, “l’inizio del 2022 è stato buonocon una crescita delle vendite a tasso costante del +21%”, ma includendo un contributo del 5% da Russia e Ucraina svanito a causa della guerra.

BANKINTER TAGLIA IL SUO CONSIGLIO IN NEUTRO

Da parte loro, esperti di banchiere loro hanno ha ridotto il suo consiglio a “neutrale” da “acquista” perché “i risultati non soddisfano le aspettative” e c’è stato anche un “prospettive di deterioramento“.

Secondo la sua valutazione, il modello Inditex “mostra resilienza, con una forte generazione di cassa, ma le prospettive per il 2022 si fanno più complicate sul lato reddituale con la sospensione delle attività in Russiafocolai di Covid-19 in Cina e il deterioramento della fiducia dei consumatori in Europain un contesto di incertezza militare e aumento dei prezzi dell’energia e di altri prodotti di base”.

Inoltre, fanno notare che i margini ricevono “pressione dei costi di trasporto e delle materie prime, che ostacolano l’obiettivo di un Margine Lordo del 57,5%“. Lo sottolineano anche Russia, Ucraina e Bielorussia rappresentano l’8,5% dell’EBIT del gruppo e quello Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan rappresentano il 5,7% del totale.

“Questo contesto si riflette già nel quarto trimestre con un impatto di 400 milioni che classificano come ‘straordinari’ ma che altro non è che un riflesso del contesto attuale di rallentamento della crescita e pressione sui marginiLe loro stime presuppongono un calo dello 0,3% dei ricavi nel 2022 e un deterioramento di 40 punti base del margine lordo e un deterioramento di 90 punti base del margine EBIT.

“Nonostante un calo del 23% per l’anno, crediamo i multipli sono ancora alti per un valore la cui crescita presenta maggiori e più persistenti rischi al ribasso”, concludono, il che giustifica la loro raccomandazione di ridurre a ‘neutrale’.

ANALISTI INTERNAZIONALI, ANCHE NEGATIVI

Anche gli analisti internazionali sono stati negativi con Inditex nelle loro prime valutazioni. È il caso di Credit Suissesocietà che era già negativa prima di questi conti e che ha ribadito il suo parere di ‘sottopeso’ valore, con un prezzo obiettivo di 21 euro.

“I risultati sono stati ben al di sotto del consenso. Di fronte al forte aumento dei costi operativi e di input, continuiamo a crederci le aspettative del mercato per i margini a 22/23 sono molto ottimistichee le nostre previsioni sugli utili per azione (EPS) lo sono 30% al di sotto del mercato“, indicano dalla banca svizzera.

Infine, gli esperti di Hargreaves Lansdown affermano che “nuvole scure incombono su una prospettiva precedentemente ottimista“. A suo avviso, la chiusura di Russia, Ucraina e Bielorussia “sarà un freno ai risultati in futuro”.

La sua conclusione è che “Inditex sta facendo tutto bene al momento, ma ci sono molte cose che sfuggono al suo controllo. Quello che ci preoccupa di più è la pressione inflazionistica e il suo impatto sui consumatori”. E danno come esempio stati Uniti“un’area chiave di crescita”, in cui i consumatori possono cercare opzioni più economiche a causa dell’elevata inflazione.