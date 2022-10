Indagine meticolosa ma frettolosa in una sepoltura neolitica

Veduta d’insieme del monumento funerario di Saint-Memmie. Estelle Benistant, Inrap

Nella Marna è stato scoperto un monumento funerario eccezionalmente ben conservato su un terreno su cui sorgerà un supermercato. Gli archeologi hanno tempo fino a metà dicembre per scavare nel sito.

Nella fossa di 6 metri quadrati, i teschi si toccano e le ossa si sovrappongono. Uno scheletro quasi completo disegna ancora la sagoma del suo proprietario, morto da cinque millenni. Alla sua destra, perline di calcare disegnano la collana che hanno formato, anche se il legame che le univa è scomparso molto tempo fa; alla sua sinistra, costole molto piccole mostrano che lì, molto vicino all’adulto, giaceva un bambino.

Siamo a Saint-Memmie, vicino a Châlons-en-Champagne (Marna). In questa zona commerciale a cavallo della N44, una grande tenda bianca con le armi dell’Inrap (Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica Preventiva) si erge ai margini di un grande rettangolo di terreno spogliato con una pala meccanica, incastrato tra negozi di abbigliamento, decorazione o casalinghi elettrodomestici. Su questi 5000 metri quadrati che vedranno presto eretto un supermercato Lidl, l’Inrap ha intrapreso quest’estate degli scavi su richiesta dello Stato. E gli archeologi non sono rimasti delusi: dopo…