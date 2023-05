Incredibile: Ikea si prepara per l’estate e crea una barca con rubinetto per servire la birra a casa.

Si avvicina l’estate e una delle bevande che sicuramente non mancherà in casa tua sarà la birra, di cui potresti aver bisogno molto, nel caso in cui inviti i tuoi amici o familiari per un barbecue, o desideri festeggiare qualche altra festa durante le vacanze. Per questo motivo, siamo convinti che avrai bisogno dell’ultimo “invenzione” di Ikea. Un barattolo con rubinetto per servire bene la birra a casa e con il quale sta già facendo furore, quindi, non puoi lasciartelo sfuggire!

Ikea fa furore con il suo barattolo con rubinetto per servire la birra

La nota compagnia svedese Ikea ha lanciato sul mercato una novità che sta facendo molto parlare di sé. Appartiene alla linea SOMMARFLOX di Ikea dedicata a vari articoli per la tavola e anche utensili da cucina. Si tratta in concreto del barattolo con rubinetto trasparente con dettagli di colore verde vivo che ti permetterà di servire la birra (o qualsiasi altra bevanda) in modo facile e comodo a casa, durante le calde giornate estive.

Il design di questo barattolo con rubinetto Sommarflox è molto pratico, poiché permette di servire la bevanda direttamente dal rubinetto, senza dover aprire la bottiglia o la lattina ogni volta che si desidera bere. Inoltre, il barattolo è trasparente, il che permette di vedere la quantità che rimane in ogni momento, e il suo colore verde vivo gli dà un tocco fresco e estivo che lo rende perfetto per la stagione.

In questo modo, questo barattolo con rubinetto di Ikea è perfetto per godersi una birra fresca a casa con amici o familiari. Inoltre, la sua capac