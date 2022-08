“Incoraggio i medici a ribellarsi a un sistema insensibile al dolore dei malati”

In “Il poeta scimmia. Metamorfosi di un medico e ricercatrice sul cancro al seno” (cerchio rosso), Jorge Camelelle Teijeiro (Vigo, 1960), medico del PAC di Cangas e direttore del Gruppo di Ricerca Oncologica Clinica dell’Associazione Pazienti di Cancro al Seno e Cancro Ginecologico di Pontevedra (ADICAM), testimonia ai medici più giovani e ai loro parenti alcune delle difficoltà che ha dovuto superare per di conciliare la pratica della medicina clinica con la sua vocazione di ricercatore. Il Dr. Camelselle ha diretto numerose tesi di dottorato in medicina, tutte con lode, ed è anche regista e sceneggiatore di film medici. Il ricavato della vendita del libro andrà all’ADICAM per promuovere la ricerca sul cancro al seno e sulle malattie rare.

– Perché questo libro?

-Era un libro che mi portavo dentro. Mi sono sentito in dovere di scriverlo. Da un lato, difendere i malati, sempre più abbandonati, e dall’altro, denunciare che gli ostacoli alla ricerca in medicina sono in aumento. Anche se vogliono venderci il contrario, la ricerca clinica nel campo della salute si sta deteriorando. Tanto. Non è interessante che venga indagato per ragioni commerciali, politiche e anche ideologiche (fanatismo religioso).

–Cos’è un ‘poeta scimmia’?

-Fin da piccola sognavo di poter vivere e lavorare come medico, ma di dedicare parte del mio tempo alla ricerca sul cancro al seno. La totale assenza di aiuti da parte dell’Amministrazione avrebbe dovuto spingermi a gettare la spugna. In qualche modo, non ho risposto ai condizionamenti collettivi e ho agito liberamente prendendo le mie decisioni. Gli scienziati, quando hanno scelto le scimmie come animali da laboratorio per condizionarle a un riflesso condizionato (esperimento di Pavlov), hanno osservato che ce n’era sempre una che non rispondeva al condizionamento e si comportava liberamente. Quella scimmia era colloquialmente chiamata “scimmia poetessa”. Sento che la stessa cosa è successa a me, da cui il titolo del libro. Mi sono sempre sentito un poeta scimmia.

-Quando ha cominciato a prendere forma? prenotare e quando è finita?

Un giorno ho deciso di postare dei racconti sulla mia bacheca di Facebook. Ho raccontato aneddoti sulla mia biografia di medico e ricercatore sul cancro al seno. È necessario renderli pubblici in modo che i potenziali lettori dei miei scritti diventino consapevoli dell’enorme potenziale che ha la medicina per migliorare la salute della popolazione. Confesso che sono rimasto sorpreso dall’accoglienza. Mi sono subito reso conto che c’erano centinaia, anche migliaia di persone che li leggevano. Questo mi ha motivato e mi sono messo al lavoro, e ho finito per trasformare tutto in un libro.

“La ricerca è come fare un viaggio nel futuro. Quando finisci, torni nel mondo reale con nuove conoscenze, alcune delle quali saranno molto utili nella pratica clinica”

– Cosa vorresti che contribuissi?

–In buona parte è scritto per tutti gli operatori sanitari: medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti… Vorrei che diventassero scimmie poetesse, che si ribellassero a un sistema che ti incoraggia a rimanere inerti, a non lottare per cambiare le cose , un sistema molto antipatico e insensibile al dolore dei malati e delle loro famiglie.

–La medicina deve sempre essere professionale?

-Certo che si. Dovrebbe essere sempre professionale. Purtroppo il sistema di accesso alle Facoltà di Medicina non è dei più adeguati. Attualmente, la vocazione non è affatto presa in considerazione. Inoltre, i posti sono volutamente limitati agli studenti nelle Facoltà di Medicina pubbliche, sempre più sottofinanziate, e vengono promosse quelle private. Tutto questo non è casuale. Studiare in una Facoltà di Medicina privata, se includi la pensione, ti costerà circa 3.000 euro al mese. Chi può pagarlo? Non tutti possono farlo. La cosa triste è che molte delle famiglie degli studenti esclusi dal sistema per motivi economici finiscono per sostenere i propri “boia” con il loro voto alle elezioni.

-Dice che la sua grande passione è sempre stata la ricerca, ma che ha dovuto superare tante difficoltà…

-Nel febbraio 1989 ho letto la mia tesi di dottorato sul cancro al seno e ho ricevuto il mio primo eccezionale “cum laude”. Successivamente, grazie a questa e ad altre ricerche, ho ricevuto alcuni riconoscimenti nazionali e internazionali, che hanno costituito importanti stimoli per il mio spirito. Ma la cosa più decisiva per me è stata che ho capito molto presto che fare ricerca è come fare un viaggio nel futuro. Quando finisci un’indagine, torni nel mondo reale con nuove conoscenze, alcune delle quali saranno molto utili nella pratica clinica. Non ho mai avuto alcun tipo di aiuto finanziario dall’amministrazione galiziana e questo mi ha costretto a essere autodidatta. Sono sopravvissuto andando da solo, prendendo le mie decisioni.

“L’attuale situazione politica ci ha portato non solo al fatto che non abbiamo tempo per indagare, ma non abbiamo nemmeno tempo per assistere adeguatamente i nostri pazienti”

Com’era la ricerca prima?

-Quando ho iniziato non c’era internet, quindi le revisioni bibliografiche erano più difficili. Dovevi passare molte ore nelle biblioteche degli ospedali per accedere alle migliori riviste mediche del mondo. Non esisteva nemmeno una cartella clinica elettronica e la revisione di ciascuna di quelle cartelle cliniche (su carta) era un compito molto più noioso e pesante che finiva per richiedere molto tempo. I pacchetti statistici erano complessi, inconcludenti e difficili da ottenere. Ho superato tutte queste difficoltà grazie alla mia tenacia e ad essere molto perseverante.

– Anche i giovani medici che vogliono dedicarsi alla ricerca incontrano oggi questi stessi ostacoli o le nuove tecnologie hanno spianato la strada?

-Le nuove tecnologie hanno aperto la strada (cartelle cliniche elettroniche, accesso gratuito a Internet per revisioni bibliografiche o possibilità di avere programmi statistici professionali e di facile utilizzo); ma i medici di oggi si scontrano con un nuovo regolamento del Parlamento europeo sulla protezione dei dati e l’etica della ricerca in biomedicina che è un vero ostacolo al progresso della scienza medica e al progresso della società. Lo spiego in dettaglio nel libro.

–Hai dovuto rinunciare a passare del tempo con la tua famiglia o del tempo libero per dedicarti al lavoro? ricerca?

Penso di aver sempre dato la priorità alla famiglia rispetto a qualsiasi altra cosa. Qualsiasi medico può indagare se sfrutta il tempo della sua attività di cura per porsi domande e raccogliere dati clinici. Ovviamente, indagini più ambiziose richiedono più tempo. I sacrifici sono sempre necessari. Ma l’attuale situazione politica ci ha portato non solo a non avere il tempo di indagare, ma anche a non avere il tempo di assistere adeguatamente i nostri pazienti. Non abbiamo mai avuto un sistema sanitario pubblico così deteriorato come quello attuale e neanche quello privato deve sparare razzi. Il problema originale è lo stesso: mancano medici, infermieri, psicologi…

-Nel libro racconti tanti aneddoti sulla tua carriera di medico, ma cosa ti ha influenzato di più?

-Sarebbe impossibile limitarmi a un aneddoto. Ma ti dico due frasi che possono essere legate a quello che mi stai chiedendo: “Quando ho bisogno di un collega che mi aiuti, ho cercato quello che è più impegnato. Chi non fa nulla può essere inibito dall’aiutare” e “I veri maestri, i geni, che ci sono, sono sempre vicini, sono sempre generosi con il loro tempo. I dottori fantasma, i venditori di fumo, sono sempre distaccati, arroganti e non hanno mai tempo per niente”.

“Vedere giovani donne morire di cancro al seno mi ha sempre colpito in un modo molto speciale”

–All’interno della ricerca, hai concentrato i tuoi sforzi sul cancro al seno. Come mai?

–Forse per tutto quello che ho imparato da studente del professor Puente Domínguez, professore di Chirurgia e Anatomia Patologica. Poi vennero altri grandi maestri, come la professoressa Senra Varela e la professoressa Schmitt. Ma la cosa più decisiva è stato il lavoro quotidiano di medico. Guardare le giovani donne morire di cancro al seno ha sempre avuto un impatto su di me in un modo molto speciale. Fortunatamente ora vivono più a lungo, ma non sempre. Negli ultimi anni il mio interesse di ricercatore si è aperto alle malattie rare, alla genetica clinica e recentemente alla sclerosi multipla.

–Si parla molto di medicina umanizzante, ma che cos’è?

-È molto semplice: saper entrare in empatia. Cerca di capire i sentimenti e le emozioni del paziente, cercando di vivere in modo obiettivo e razionale ciò che prova. Attualmente, il sovraccarico e, quindi, la mancanza di tempo giocano contro l’empatia e le buone pratiche.

– Come vedi il futuro del assistenza sanitaria di base?

– Dedico un capitolo del libro al passato, presente e futuro delle cure primarie. La salute pubblica galiziana non è mai stata così grave come ora. La situazione è molto preoccupante e nei prossimi anni peggiorerà ancora. E qualcuno molto ottimista glielo dice. I politici dovrebbero essere ritenuti responsabili. Sapevano da anni quanti anni avevano gli operatori sanitari e quando sarebbero andati in pensione, e che non venivano formati abbastanza medici per sostituirli. Se avessero adempiuto ai loro obblighi, questo non sarebbe accaduto. Onestamente, l’unica soluzione all’attuale pasticcio è alle urne.

–Molti ricercatori stanno partendo per lavorare all’estero. Come fermare la fuga dei cervelli?

-E molti altri che se ne andranno. Non parlo più di ricercatori ma di medici MIR che sono attualmente in formazione. Non vanno. Li cacciano.

– Il tuo momento professionale più difficile?

-Sono tanti…

E il più soddisfacente?

-Quotidiano, quando so che sto aiutando qualcuno.