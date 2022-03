In teoria, nell’area dei 18 euro, Solaria torna a dare segnale di acquisto

All’inizio di marzo, proprio quando il titolo è balzato sopra la resistenza dei 18 euro, abbiamo commentato che il valore stava prendendo forma un doppio pavimento con importanti implicazioni al rialzo per i prezzi.

Analisi tecnica RITORNO AL PASSATO Breve termine Medio termine Lungo termine

Le violente cadute di questo martedì nei titoli di Solaria non significano nulla, o almeno non al momento. C’è margine di caduta considerando questo il precedente “rally” dai minimi di febbraio era del 75%. Infatti, sopra i 18 euro, il valore ha confermato una cifra double bottom. Linea guida che, come minimo, lo proietterebbe verso circa 24 euro.

Tenendo presente che si tratta di Solaria, un valore estremamente volatile dove esistono, la verità è che la correzione dovrebbe cercare di fermarsi nell’area di i circa 18 euro: la clavicolare della figura indietro. Anche se non escludiamo l’aumento occasionale dei prezzi per non facilitarci le cose. Ma sì, in teoria intorno all’area dei 18 euro dovrebbe comparire una pressione all’acquisto.