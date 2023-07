In questo momento, scopri l’ideale gamma di prodotti per goderti l’estate con un drink in giardino da ikea.

Se quest’anno, all’arrivo dell’estate e dei primi caldi, desideri creare un nuovo arredamento per il tuo giardino, con l’obiettivo di goderti appieno questo spazio in compagnia dei tuoi amici o della tua famiglia, ma anche per rilassarti e goderti i raggi del sole, sappi che Ikea, ancora una volta, ti propone prodotti di qualità, che soddisferanno tutte le tue esigenze, e in particolare una collezione completa, che include un bar e sgabelli alti.

Una gamma completa per il giardino

Ikea comprende i suoi clienti e comprende le loro esigenze. Oggi, per soddisfarle, è in vendita una gamma che offre un bar e sgabelli alti.

Un bar e sgabelli alti: il luogo perfetto per godersi le belle giornate

Grazie all’intero set bar e sgabelli alti della gamma NÄMMARÖ, potrai occuparti del tuo spazio esterno: giardino, balcone, patio o piccola terrazza, in modo comodo e piacevole, per soli 240 euro. Questo set sarà ideale per le serate estive, dove una semplice felpa sulle spalle, un bicchiere e degli amici saranno sufficienti per creare un momento delizioso. Intorno a questo bar all’aperto o seduti su uno degli sgabelli alti, potrai creare questo tipo di ricordi.

Questo set è molto resistente. Pre-trattato più volte con strati di tinte, resisterà alle intemperie. Inoltre, la sua progettazione in legno massiccio di acacia, un legno con una densità molto alta, gli assicura ancora una volta una grande resistenza.

Una collezione completa per il giardino

Ikea di solito propone questi prodotti sotto forma di collezione. Anche qui, la gamma con il bar e gli sgabelli alti fa parte di una collezione più ampia in cui potrai trovare molti altri prodotti se desideri arredare il tuo giardino in modo coordinato.

Quindi, potrai trovare:

Un divano modulabile progettato per l’esterno

Poltrone

Tavoli

Salotti da giardino

Ogni volta ritroviamo le stesse tonalità calde dell’acacia e tessuti chiari, per un’atmosfera conviviale ed esotica.

Per ancora più fascino nell’arredamento del tuo giardino, puoi anche posizionare uno schermo in legno e appenderci delle piante.

Ikea: maestri dei mobili di qualità e accessibili

Come ben sai, l’obiettivo principale del marchio Ikea è quello di offrire ai propri clienti una soluzione di arredamento o decorazione ottimale, con prodotti di alta qualità e prezzi sempre accessibili.

Anche questa collezione presentata, che permette di godersi un drink con i propri cari durante l’estate, è completamente accessibile, i mobili sono belli e resistenti, garantendoti un arredamento che durerà per molti anni. Si tratta di un design dopo l’altro senza tempo ed elegante, quindi puoi stare tranquillo, non ti stancherai.

Infine, è importante precisare che a questo prezzo particolarmente accessibile, avrai mobili realizzati in legno proveniente da fonti responsabili. Vale a dire dalle foreste con una gestione sostenibile, dove tutta la catena di commercializzazione è tracciabile. Sempre nell’arredamento esterno, lasciati tentare da questo salotto da giardino a prezzi mini da Ikea!