In questo momento da Lidl, prodotti per trasformare il tuo bagno a prezzi scontati!

Sogni un bagno completamente nuovo senza spendere un patrimonio? È il momento di passare da Lidl! Scopri subito la selezione di prodotti perfetti per il bagno, ideali per una rinnovazione di successo. Dalla semplice tappetino da bagno al cestino fino al portaoggetti da doccia telescopico, non ti mancheranno le opportunità di abbinamento divertenti.

Decorazioni a basso costo

È finito il tempo in cui arredare la propria casa significava spendere un salario minimo. Oggi Lidl offre prodotti di ogni tipo per la decorazione e l’arredamento dei tuoi interni. Questa settimana, Lidl si distingue proponendo prodotti per il bagno.

Tappetini da bagno

Questa settimana, Lidl ti propone un tappetino da bagno disponibile in quattro colori, un verde acqua senza motivo e altri tre in tonalità neutre con motivi. Disponibile al prezzo di 8,99 €, questo tappetino saprà conquistarti con i suoi punti di forza:

Materiale superiore: 100% cotone

Materiale inferiore: 100% lattice

Tappetino antiscivolo

Dimensioni: 60 × 100 cm

Non rischiare più di cadere a terra con questo tappetino, innamorati solo

In breve, questo tappetino è perfetto per dare al tuo bagno un tocco di comfort e design, ma ti protegge anche dalle brutte cadute grazie alla sua parte antiscivolo.

Bidone basculante

Questa settimana, Lidl propone anche un bidone da bagno basculante disponibile in un unico colore, il bianco. Potrai trovare questo bidone al prezzo di soli 4,99 €. Anche se hai un piccolo bagno, questo oggetto non è trascurabile!

Il vantaggio di questo bidone è il suo coperchio basculante. Grazie a questo, gli odori sono trattenuti e ci sono meno rischi di trovare insetti indesiderati all’interno. Inoltre, ha una capacità di stoccaggio di 6 L e misura 25 cm di altezza.

Lo specchio illuminato Lidl

Lo specchio illuminato di Lidl è ben noto, torna regolarmente per la gioia dei consumatori.

Disponibile al prezzo di 14,99 €, esiste in tre modelli diversi, da appoggiare con una mensola per gli accessori, da appendere e quadrato e rotondo da appoggiare con funzione di ingrandimento x 5.

Questi specchi hanno la particolarità di illuminarsi grazie alla luce LED, semplificando così la preparazione del mattino.

Vieni a farti una doccia da Lidl

In questo momento, Lidl propone una mensola doccia ad angolo con 4 piani, disponibile in bianco e nero, al prezzo di 13,99 €. Sarà perfetta per arredare il tuo spazio bagno.

Questa mensola doccia ha un’altezza compresa tra 125 e 300 cm. Infatti, questa mensola doccia è espandibile e si adatta a tutte le docce. Inoltre, è molto facile da montare in quanto non richiede alcun attrezzo.

I quattro ripiani sono antiscivolo, evitando così che i tuoi prodotti scivolino e cadano. Inoltre, l’altezza e la posizione di questi ripiani sono personalizzabili. Sta a te adattarli in base alle tue esigenze e ai tuoi desideri.