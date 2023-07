In questo momento da Lidl, approfitta di una piscina a meno di 100 euro per i giorni più caldi dell’estate.

L’estate, il caldo e il sole cocente, una stagione che porta molte famiglie, coppie e amici a recarsi in regioni più fresche o, semplicemente, a cercare il comfort dell’acqua. Tuttavia, non tutti hanno l’opportunità di avere una piscina a casa!

Estate significa piscina!

È estate e il sole splende in un cielo blu senza nuvole! Gli uccellini cantano, il fumo dei barbecue si alza in lontananza e gli aperitivi diventano sempre più numerosi. Tuttavia, senti che manca qualcosa per un’estate perfetta, e quella cosa è la piscina.

Vera istituzione per alcune persone, la piscina è, si potrebbe dire, un vero lusso che permette a chiunque di godere del comfort di un’acqua rilassante per rilassarsi o divertirsi. Anche se molte persone vorrebbero avere una piscina per sé, possono essere molto costose! Tuttavia, Lidl vede le cose diversamente.

Lidl offre il piacere dell’acqua a meno di 100 euro!

Senza dubbio uno dei marchi leader per i buoni affari, Lidl è una catena di negozi che è sempre stata in grado di distinguersi grazie alle sue offerte accessibili al maggior numero di persone. In questa dinamica popolare, il marchio di origine tedesca offre alla sua clientela la possibilità di godere dei piaceri di una piscina nel loro giardino per meno di 100 euro.

La Piscina Quick-Up (questo è il suo nome) è una piscina gonfiabile le cui dimensioni e capacità variano tra due modelli. Il prezzo, tuttavia, non varia così tanto! Quindi avrai la scelta tra:

una piscina di 240 cm per 63 cm

una piscina di 300 cm per 76 cm

Il più piccolo sarà disponibile al prezzo di 64,99 euro mentre il più grande costa 69,99 euro. Il volume di riempimento varierà anche tra una piscina e l’altra. Il più piccolo dei due ha un volume d’acqua di 2.000 litri. Il più grande dei due può contenere fino a 3.600 litri d’acqua.

Set performanti per rimanere a galla più a lungo

È evidente per Lidl che piscine di questa dimensione e qualità non possono essere solo vasche d’acqua senza un sistema supplementare. Ecco perché le piscine Quick-Up vengono fornite in kit con diversi sistemi performanti per una massima pulizia e durata.

I kit contengono quindi la piscina da gonfiare (con la dimensione scelta), una pompa per la filtrazione dell’acqua che può filtrare fino a 1.200 litri all’ora e una cartuccia di filtrazione. Il kit includerà anche raccordi e toppi adesivi.

Si nota quindi che Lidl non scherza affatto con la sua clientela per quanto riguarda la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti! In attesa della prossima offerta del marchio.