In questo momento da Ikea, scoprite un mobile economico ideale per gli appartamenti piccoli.

Attualmente sei alla ricerca di un divano. Forse hai appena traslocato o il tuo vecchio mobile non ti piace più. Tuttavia, c’è un problema di dimensioni da considerare: hai uno spazio molto limitato nella tua casa o nel tuo appartamento. Fortunatamente, come sempre, Ikea ha la soluzione perfetta.

La difficoltà di trovare un divano quando la casa e il budget sono piccoli

Hai sicuramente notato che è difficile trovare un buon divano. Ci sono infatti diversi criteri da considerare quando si hanno limitazioni come le tue:

Il mobile deve essere abbastanza piccolo

Non deve essere troppo costoso

Deve essere di tendenza per adattarsi al tuo interno

Rispettare uno o due di questi criteri è alla portata della maggior parte dei divani venduti in commercio. Tuttavia, come avrai probabilmente notato, ci sono molti piccoli divani in diversi negozi. Tuttavia, questi spesso costano molto. Se per caso trovi un divano a basso prezzo, è probabile che non sia molto estetico.

I grandi divani sono le star dei negozi di arredamento. La maggior parte di essi è molto bella. Problema: sono troppo grandi per entrare nel tuo salotto. È una situazione particolarmente frustrante, perché sembra che questi negozi abbiano dimenticato che non tutti hanno lo spazio per un grande mobile.

Non disperare: come sempre, l’azienda svedese Ikea ha pensato a tutto. I mobili che propone sono infatti sempre molto pratici e possono adattarsi a tutti i tipi di interni. Soddisfare le esigenze dei clienti è infatti la sua massima priorità, indipendentemente dal loro budget o dalle dimensioni della loro casa.

L’azienda si impegna a progettare mobili adatti agli interni più piccoli, per tutte le stanze della casa. Questo è ovviamente il caso del salotto. L’azienda ha appena fatto colpo con un nuovo divano chic che sicuramente attirerà la tua attenzione, nello stesso spirito del mobile che Ikea vende ogni 5 secondi nel mondo.

Un divano elegante e dal prezzo interessante da Ikea

Da Ikea, un budget limitato non deve essere un ostacolo all’acquisto di un mobile elegante. Questo è il caso del loro nuovo divano, chiamato Klubbfors.

Dimensioni adatte

I designer dell’azienda devono pensare a tutto. Oggi non è raro trovare abitazioni con salotti piccoli. È abbastanza comune quando si vive in una grande città. Inoltre, quando si è studenti, spesso si è costretti a vivere in un piccolo monolocale.

Il divano Klubbfors risponde perfettamente a tutte queste esigenze: le sue dimensioni sono di 159 x 90 x 76 cm. Avrai capito che si tratta di un divano molto compatto che si adatterà bene a qualsiasi salotto. Inoltre, sarà facile da spostare se un giorno dovessi traslocare.

Un design moderno

Le piccole dimensioni non devono necessariamente essere accompagnate da un design scadente. Ikea ha perfettamente compreso questo concetto. Klubbfors è un divano molto di tendenza di colore beige crema. Indipendentemente dal colore predominante del tuo salotto, si integrerà perfettamente nell’arredamento e diventerà un mobile indispensabile per te.

Oltre ad essere elegante, è confortevole. Il suo schienale in schiuma di poliuretano non ti farà male alla schiena, nemmeno dopo un lungo periodo. È perfetto per rilassarti davanti alla TV dopo una lunga giornata di lavoro.

Potrai invitare la tua famiglia o i tuoi amici senza problemi. È molto probabile che ti complimentino per questo mobile ultra di tendenza mentre sono seduti comodamente su di esso. Potrebbero persino chiederti dove l’hai acquistato.

Un mobile di facile manutenzione

Il materiale con cui è realizzato questo divano ti faciliterà la vita quando sarà il momento di pulirlo. Non è necessario spendere soldi per vari prodotti. Un panno umido è ampiamente sufficiente per dargli un tocco di freschezza.

Inoltre, è molto resistente: ti accompagnerà per molto tempo. Acquistarlo significa avere la garanzia di avere un mobile elegante per lungo tempo a un prezzo del tutto ragionevole.