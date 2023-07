In questo momento da Ikea, approfitta del perfetto contenitore per riporre gli oggetti del tuo spazio esterno.

Ikea ha ideato il perfetto sistema di archiviazione da posizionare ovunque nel giardino, con una destinazione principalmente rivolta al terrazzo o al balcone. Questo arriva proprio al momento giusto con l’arrivo della bella stagione, i momenti trascorsi all’aperto e la cura delle piante. Avrai tutto il necessario a portata di mano per riporre.

Meno disordine con la cassapanca Nämmäro

Ikea ama unire design e utilità nella maggior parte delle sue creazioni. All’esterno, il terrazzo può trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia se le cose non trovano il loro posto in un angolo predisposto. È stata pensata una cassapanca, chiamata Nämmäro, da posizionare su un terrazzo o su un balcone.

La cassapanca ha un aspetto moderno ed essenziale con rifiniture in acacia. Il legno è stato trattato per resistere alle aggressioni esterne, tra cui un trattamento per una migliore protezione dall’esposizione al sole, alla pioggia, allo sporco e all’usura.

Questa estetica si sposa con le possibilità che la cassapanca offre per riporre le cose. Il suo ampio cassetto è comodo per riporre accessori in tessuto da utilizzare all’aperto. I tuoi cuscini, coperte e coperture per lettini non saranno più lasciati nel cortile. Troveranno un posto adeguato e al riparo da occhi indiscreti.

Inoltre, la cassapanca non serve solo come ripostiglio. Offre anche un sedile che unisce design e comfort. Anche senza riporre, potrai godere di più spazio. Non sarà nemmeno necessario tirare fuori le sedie!

Ikea dà il via alle vacanze a prezzi convenienti

Per rinnovare il tuo spazio esterno e arredarlo con tutto il materiale necessario, Ikea ha lanciato una serie di prodotti per rilassarsi all’ombra sorseggiando un cocktail fatto in casa o ai bordi della tua piscina fuori terra.

Un tavolo pieghevole che si trasforma in un vassoio, un bar e sgabelli alti per esterni, un ombrellone o un barbecue pieghevole faciliteranno i tuoi momenti trascorsi in giardino. Gli incontri in famiglia saranno ancora migliori.

In linea con questo, troviamo anche questa cassapanca. Il suo prezzo è molto accessibile. È adatto a budget modesti per una qualità che merita di essere esplorata. Presso Ikea, lo troverai a 79,99 €.

Cosa mettere nella cassapanca?

Se hai paura di riporre cose inadeguate nella tua cassapanca o non ti vengono in mente le cose da riporre, ti diamo delle idee su cosa può essere messo nella cassapanca Nämmäro di Ikea:

Gli accessori utilizzati in giardino;

Gli attrezzi e gli utensili da giardinaggio;

Gli ombrelloni e altri arredi pieghevoli del tuo cortile;

Giocattoli per bambini;

L’occorrente per la spiaggia con giocattoli, salvagente gonfiabile, tappetino, ecc;

Altri oggetti della casa.

Sarà più facile trovare ciò che stai cercando. Scopri anche questo nuovo accessorio di archiviazione Ikea a prezzi scontati che ti farà guadagnare spazio nel tuo interno.