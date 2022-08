In quali casi non puoi donare il sangue?

Ogni estate, e ancor di più in questo periodo, il Ministero della Salute ce lo ricorda la donazione di sangue è un’esigenza permanente nell’assistenza sanitaria e invita la popolazione a farlo, soprattutto in questo periodo estivo in cui si moltiplicano i viaggi per le vacanze.

A luglio, Health ha già rilasciato una dichiarazione in cui insisteva sul presupposto che La donazione è fondamentale per la fornitura di emocomponenti agli ospedali per eseguire molteplici trattamenti e interventi chirurgici. E ricordano che è in estate che aumentano gli incidenti stradali e diminuiscono le riserve di sangue perché le persone vanno in vacanza e non vanno a donare.

In Spagnapiù di un milione e mezzo di persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni hanno donato sangue nel 2021 e il 15% lo ha fatto per la prima voltauna generosità – dobbiamo ricordare che in Spagna è un gesto altruistico, che il donatore non riceve denaro in cambio – che ha permesso di ottenere un totale di 1.886.500 trasfusioni e di curare 493.000 malati.

Ma per essere ‘generosi’, devi tenere conto di alcuni fattori. Infatti, se non li realizzi tutti, verrai rifiutato come donatore e non potrai donare il tuo sangue. Di solito, puoi donare il sangue sì:

Hai tra i 18 e i 65 anni. Pesi più di 50 chili. Sei in buona salute in generale.

Alcuni dei motivi per cui puoi essere rifiutato sono:

Hai raffreddore, influenza, mal di gola, ulcere alla bocca, infezioni allo stomaco o qualsiasi altra infezione. Hai fatto un tatuaggio o un piercing meno di sei mesi fa? Tuttavia, se il piercing è stato eseguito da un operatore sanitario registrato e l’infiammazione è completamente scomparsa, il sangue può essere donato dopo 12 ore. Se sei andato dal dentista e lui ha fatto un trattamento minore meno di 24 ore fa. Se sei stato dal dentista e hai subito un trattamento importante (un’estrazione, per esempio) meno di un mese fa. Hai un’anemia o un’emoglobinemia al di sotto del minimo richiesto per la donazione. Hai una pressione sanguigna sbilanciata. Prendi qualsiasi farmaco incompatibile.

In ogni caso, se vai in una banca del sangue (qui trovi un motore di ricerca per chi è in Catalogna) amplierà le informazioni e ti dichiarerà idoneo o non idoneo a fare la donazione.