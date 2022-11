In ospedale chiama il suo caro per augurargli una buona serata, il resto è agghiacciante…

È una storia triste che condivideremo con te in questo articolo. Quella di un uomo e di una donna che si amavano, ma separati dalla malattia. La giovane era in ospedale. Chiama il suo compagno per dargli notizie tramite Facetime. Senza saperlo, questa fu la loro ultima discussione. il marito non vedrà mai più sua moglie viva.

Una donna parla per l’ultima volta al suo tesoro senza saperlo…

La giovane era ricoverata in ospedale da alcuni giorni. Lei si chiama Allison Lawlor e ha 49 anni. Il suo problema era che spesso aveva una perdita di memoria. Per suo marito, Paul Gallacher, questa è una situazione ricorrente. La giovane donna, infatti, era da molti anni vittima di un disturbo neurologico funzionale, secondo le informazioni di Liverpool Echo, citate da Mirror nel suo giornale del 19 ottobre 2022. La tragedia è avvenuta la notte del 24 luglio di quest’anno. Allison Lawlor, originaria di Woolton, fa una telefonata a Facetime con Paul. Durante la discussione, ha annunciato una buona notizia a suo marito. Anzi, gli disse che “stava meglio”. È stata la prima chiamata positiva dalla sua settimana in ospedale. Paul Gallacher riattacca tranquillo. Ahimè, più tardi in serata, il gli eventi sono diventati tragici…

Dopo la chiamata, le cose prendono una brutta piega

Infatti, un’ora dopo la prima chiamata, il marito ne riceve una seconda. La seconda chiamata è stata molto meno positiva della prima. Gli viene detto dall’altra parte del telefono che sua moglie è “andata male”. I dottori finiscono per dirgli la triste notizia… Allison Lawlor lo è è morto per un’embolia polmonare e che aveva anche subito danni cerebrali. La cosa peggiore di questa storia è che Paul Gallacher aveva intenzione di sorprenderla facendole visita il giorno successivo in ospedale. Ahimè, dovrà consolarsi con le ultime parole che si sono scambiate per telefono.

La giovane è stata vittima di una terribile malattia

I problemi di salute della giovane donna risalgono a molto. Infatti, pochi anni dopo aver incontrato la sua compagna, Allison Lawlor iniziò a esserne vittima crisi non epilettiche. Sentì anche una specie di intorpidimento e paralisi di tutto il suo corpo. Paul Gallacher spiega che sua moglie non potrebbe fare nulla senza di lui. Aveva infatti bisogno di un aiuto quotidiano per le azioni della vita quotidiana, come mangiare, bere, andare in bagno, fare la doccia… Dopo mesi di ricerche, visite specialistiche e tanti viaggi di andata e ritorno in ospedale, la coppia ha finalmente capito cosa stava succedendo. La diagnosi è caduta e lui non ha riso, questo è certo… Il giovane infatti soffriva di un disturbo neurologico funzionale. Pertanto, le conseguenze di questa terribile malattia sono che colpisce le capacità motorie volontarie, le funzioni sensibili o sensoriali. Una cosa è certa, Paul e Allison si amavano. Il giovane deve continuare la sua vita, ma avrà sempre bei ricordi di sua moglie. La giovane era “una persona molto gentile con un bel cuore che ha fatto di tutto per aiutare gli altri”. (Stopandgo)