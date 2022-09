“In Makro vogliamo accelerare la crescita del settore dell’ospitalità in Catalogna”

-Hai fissato un obiettivo di crescita ambizioso nel piano che hai recentemente annunciato, come pensi di raggiungerlo?

-Il nostro obiettivo è raddoppiare le dimensioni dell’azienda nei prossimi cinque anni, il che significherà la più grande crescita nella storia di Makro in Spagna. Il nuovo piano strategico di crescita e trasformazione dell’azienda ha come chiave le persone e cerca di crescere in modo sostenibile, stabilendo relazioni durature e rilevanti con tutti gli agenti dell’ecosistema dell’ospitalità e contribuendo a promuovere, con il suo livello di servizio e impegno, la crescita del intero settore. Rafforzeremo il nostro modello di business multicanale attraverso piani strategici e investimenti nei nostri tre canali di vendita: l’e-commerce, il servizio di distribuzione alberghiera e i nostri negozi, attualmente 37. Per non parlare della nostra forza vendita, che è già la più numerosa del settore e che vogliamo raddoppiare per servire sempre più bar e ristoranti in modo personalizzato.

-Cosa contribuirà Makro all’albergatore della regione con questo piano che hanno annunciato?

-Un modello che gli permetta di essere economicamente sostenibile. Sappiamo che in questo momento l’albergatore sta trovando in Makro un modello che gli permette di gestire al meglio i suoi acquisti perché gli offriamo fino a tre diversi canali di acquisto e un’attenzione molto personale. Vogliamo continuare a mettere a disposizione dei nostri clienti una proposta di valore basata su prezzi competitivi e stabili, ampia copertura geografica e innovazione nell’offerta, come nel caso del nostro mercato specializzato in prodotti non alimentari. Gli investimenti che faremo per ottimizzare il nostro modello di business multicanale e renderlo ancora più efficiente, così come le soluzioni e i servizi che rafforzeremo, mirano a migliorare la redditività di bar e ristoranti.

-E a livello locale, in cosa si tradurranno i tuoi piani e i tuoi investimenti?

-Per quanto riguarda i nostri fornitori, continueremo a scommettere sui prodotti del territorio, perché portano unicità all’offerta del nostro assortimento e, inoltre, con questo promuoviamo e rendiamo visibile il lavoro dei produttori locali, aiutandoli a alla loro crescita mentre noi contribuiamo a rilanciare l’economia locale. Attualmente abbiamo 480 referenze di fornitori locali che forniscono prodotti ai nostri centri di Zona Franca, Badalona, ​​Barberà e Tarragona. Tra questi, butifarras e calçots di Valls, pesce di Sant Carles de la Ràpita, carciofi di El Prat, vini di tutte le DO della Catalogna e verdure coltivate localmente. Sono prodotti di altissima qualità che i nostri clienti alberghieri apprezzano e richiedono e sui quali non smetteremo mai di scommettere perché, nello stesso tempo rafforzano la qualità della nostra offerta, contribuiscono a ridurre l’impatto della nostra attività sull’ambiente dovuto alla riduzione dei tempi nelle operazioni di trasporto.

-La digitalizzazione è una delle sfide di molti settori economici. Nel settore dell’ospitalità, fondamentalmente quando si parla di piccoli bar e ristoranti, pensi che la digitalizzazione del settore sia un traguardo raggiungibile?

-Senza dubbio, ma tutti gli attori del settore devono dare una mano. Un piccolo bar o ristorante non ha le stesse capacità di digitalizzazione di una grande catena, né in termini di risorse umane né finanziarie. In Makro conosciamo le esigenze dei nostri clienti del settore alberghiero ed è per questo che abbiamo sviluppato soluzioni e strumenti digitali con i quali cerchiamo di rendere i loro processi quotidiani il più semplici possibile in termini di gestione, pagamenti, visibilità online e ordini , evitando l’intermediazione di terzi. Sappiamo che la digitalizzazione sarà una delle leve di crescita del settore nei prossimi anni e vogliamo contribuire a fare in modo che l’ingresso nella sfera digitale non sia per loro una sfida, ma piuttosto un’opportunità per generare maggiore redditività nei loro business.

-Hanno annunciato che il servizio di distribuzione alberghiera sarà una delle loro scommesse nei prossimi cinque anni. Che progetti hai in questo canale e cosa significherà per i tuoi clienti?

-Una delle principali leve nell’obiettivo di crescita dell’azienda è il servizio di distribuzione alberghiera. L’obiettivo di Makro è che questo canale rappresenti il ​​40% delle nostre vendite in Spagna, diventando così il leader del settore. In questo senso, abbiamo rafforzato il nostro servizio di distribuzione al settore alberghiero con la prima piattaforma di distribuzione multitemperatura in Catalogna, che inaugureremo a breve e che fa parte del nostro piano di espansione logistica. Makro continuerà ad ottimizzare il proprio modello di business multicanale con l’obiettivo di continuare a mettere a disposizione degli albergatori l’offerta più competitiva del settore.

-L’attuale contesto inflazionistico oi prezzi dell’energia stanno colpendo imprese e consumatori. Prevede qualche misura per alleviare i suoi effetti sul settore dell’ospitalità?

Vogliamo aiutare i nostri clienti del settore alberghiero a rendere le loro attività economicamente sostenibili. Nell’anno in cui è scoppiata la pandemia, in Makro abbiamo lanciato Makro Plus, una soluzione che conta attualmente 18.000 clienti aderenti, di cui oltre 1.700 dalla Catalogna, e con la quale offriamo la possibilità di negoziare prezzi e quantità anche individualmente come condizioni di credito e finanziamenti su misura. Alcuni vantaggi particolarmente vantaggiosi in situazioni economiche meno favorevoli, e per questo abbiamo deciso di rafforzarlo con nuovi servizi. A questa soluzione si aggiunge la stabilità dei prezzi del nostro assortimento, uno dei punti chiave della nostra proposta di valore al cliente dell’ospitalità. Per quanto riguarda l’assortimento, i marchi Makro ci aiutano a offrire prezzi più competitivi ai nostri clienti. A tal fine, la promozione dei nostri marchi sarà accompagnata da fornitori impegnati nell’innovazione, in modo da poter offrire ai nostri clienti una proposta di valore che ci consenta di continuare ad essere la migliore alternativa per gli albergatori e consolidarci come punto di riferimento nazionale nel settore della distribuzione all’ingrosso al settore alberghiero in Spagna.