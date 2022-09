In che modo la morte della Regina Elisabetta ha un impatto sul calcio britannico: la partita della Champions League si è spostata, le partite della Premier League sono state rinviate

La morte della regina Elisabetta II è stata un evento di proporzioni così importanti che il suo impatto è stato sentito ben oltre l’arena politica o comunque si potrebbe scegliere di definire il posto che il 96enne occupava nella società britannica. Il periodo di lutto nazionale in cui è entrato il Regno Unito avrà un impatto economico, sociale e culturale, quindi era forse inevitabile che l’ossessione nazionale del calcio si rivelasse un prisma attraverso il quale è stato percepito questo momento storico.

La Premier League fa parte del tessuto nazionale, un weekend rituale per centinaia e migliaia, ma anche un prodotto da consumare da un pubblico globale di milioni di persone. Intrappolata tra questi due pilastri, la massima serie inglese non può sempre rendere felici tutti i suoi seguaci e da nessuna parte ciò è stato più evidente della sua decisione di posticipare le partite alla luce della morte del monarca.

Quali partite sono state rinviate?

Venerdì mattina, meno di 18 ore dopo che Buckingham Palace aveva confermato la morte della regina Elisabetta II, il calcio inglese ha annunciato che avrebbe rinviato tutte le partite che si sarebbero giocate nel paese durante il fine settimana, fino al livello di base, per rispetto a una donna che aveva lasciato “un’eredità duratura e indelebile nel nostro gioco nazionale”. Le federazioni calcistiche di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno presto seguito l’esempio.

Non era un approccio condiviso da altri sport. Il capitano dell’Inghilterra di cricket Ben Stokes ha espresso i pensieri di molti quando ha detto che sarebbe stato “onorato di giocare in memoria” di una donna che aveva amato lo sport. Il canto di God Save the King alla ripresa della terza prova tra Inghilterra e Sud Africa sabato è stato per alcuni dei momenti più toccanti di un fine settimana pieno di tributi a Elisabetta II e al suo successore, re Carlo III. Domenica si sono svolte anche le amate corse di cavalli della defunta regina, mentre le partite di rugby si sono svolte in tutto il paese.

Sebbene la sospensione del calcio da parte della FA sia stata conclusa – sebbene tutte le partite programmate per i funerali di stato di Elisabetta II il 19 settembre siano state rinviate – ci sono ulteriori complicazioni da affrontare. Ciò significa già che tre partite aggiuntive sono state eliminate dal programma di questa settimana. Giovedì sera l’incontro di Europa League tra Arsenale e PSV Eindhoven non si giocheranno durante due partite di Premier League questo fine settimana — Manchester United contro Leeds Unito e Chelsea contro Liverpool — sono stati anche rinviati. Il gioco tra Brighton e Palazzo di cristallo era stato rinviato a causa di uno sciopero ferroviario previsto per questo fine settimana; sebbene l’azione sindacale sia stata annullata, l’appuntamento non andrà avanti.

Di seguito è riportato un elenco completo delle partite posticipate della Premier League e delle competizioni europee

Quali partite stanno andando avanti?

Ci sarà una lista completa di partite nell’EFL mentre si svolgeranno le seguenti partite di Premier League.

Venerdì

Aston Villa contro Southampton (15:00 ET)

Foresta di Nottingham contro Fulham (15:00 ET)

Sabato

Wolverhampton Vagabondi vs. Manchester City (7:30 ET)

Newcastle United contro AFC Bournemouth (10:00 ET)

Tottenham Hotspur contro Leicester City (12:30 ET)

Domenica

Brentford contro l’Arsenal (7:00 ET, in precedenza era stato programmato per le 9:30 ET)

Everton contro West Ham United (9:15 ET, era stato precedentemente programmato per le 9:00 ET)

Perché questi giochi sono stati rinviati?

Prima del suo funerale, l’ex monarca giace nello stato, prima a St. Giles a Edimburgo e poi mercoledì dalle 17:00 BST alla Westminster Hall di Londra. Si prevede che centinaia di migliaia, forse di più, si recheranno nella capitale per rendere omaggio al monarca più longevo della Gran Bretagna e gli eventi che porteranno al suo funerale lunedì prossimo dovrebbero fornire un notevole consumo di risorse di polizia.

Pertanto, la partita di Champions League dei Rangers contro il Napoli è stata spostata da mercoledì a giovedì, nell’aspettativa che la folla in Scozia sarebbe diminuita quando la regina Elisabetta II non si trova più nello stato del paese. I tifosi italiani non potranno recarsi alla partita e in cambio i Rangers non riceveranno un’indennità di trasferta per la loro partita allo Stadio Diego Armando Maradona.

Le gravi limitazioni alle risorse della polizia e ai problemi organizzativi legati agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II” hanno anche spinto UEFA e Arsenal a posticipare il pareggio di Europa League dei Gunners contro il PSV Eindhoven, che avrebbe dovuto portare un contingente significativo di tifosi in viaggio dall’Olanda, giovedì. Una partita in un campo più grande in una data più vicina al funerale spiega in qualche modo perché la Polizia Metropolitana non si sentiva così sicura della propria capacità di coprire quella partita come ha fatto la Champions League del Chelsea pareggio con la Red Bull Salisburgo, che si svolgerà come previsto mercoledì.

Entro domenica, la folla a Londra dovrebbe aumentare ulteriormente e da tempo ci si aspettava che la presenza della polizia sarebbe stata insufficiente per la partita del Chelsea contro il Liverpool. In effetti, la polizia metropolitana arruolarà agenti al di fuori della capitale, il che significa che non c’è la capacità per la polizia di Greater Manchester di coprire il derby tra Manchester United e Leeds.

“A seguito di lunghe conversazioni con la Premier League, la polizia di Greater Manchester e il Trafford Council, è stata presa la decisione di posticipare la partita di Premier League del Manchester United contro il Leeds United”, si legge in un comunicato del Manchester United. “Ciò è dovuto alle forze di supporto della polizia di Greater Manchester in tutto il Regno Unito in luoghi ed eventi di grande importanza dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”.

Perché i giochi posticipati non vengono cambiati?

Nel caso della partita di Europa League dell’Arsenal, è ovvio il motivo per cui non possono semplicemente capovolgere le partite casalinghe in modo che i Gunners giochino a Eindhoven giovedì. La partita potrebbe essere giocata, ma migliaia di fan che pianificano di fare la trasferta per la partita in trasferta si ritroverebbero improvvisamente senza programmi di viaggio che non sono più utili per loro.

Per quanto riguarda la Premier League, oltre a quanto sopra (per molti un biglietto del treno da Liverpool a Londra non sarebbe più economico di un volo per Eindhoven) c’è ovviamente il campo minato sportivo che si apre se qualsiasi serie di circostanze viene ritenuta appropriata per il cambio delle partite in casa e in trasferta. Se il funerale di un monarca è sufficiente, il maltempo in una città ma non in un’altra farà il suo lavoro?

Ci sono ulteriori questioni di sicurezza da considerare anche per questi giochi particolari. Passare la partita del Chelsea ad Anfield significherebbe che Liverpool ed Everton giocano lo stesso giorno nella stessa città; questi due sono “club partner” nel lessico delle partite della Premier League e quando uno gioca in casa l’altro gioca invariabilmente in trasferta. Se la partita del Manchester United a Leeds fosse stata capovolta, anche la squadra di Erik ten Hag avrebbe disputato tre trasferte consecutive, cosa che la Premier League di solito non consente mai. Aggiungi al mix le complicazioni della polizia ed è evidente perché non esisteva una soluzione semplice per capovolgere questi giochi.

Quando si giocheranno le partite posticipate?

È qui che le cose si complicano, grazie in gran parte alla massiccia presenza di un Mondiale a metà stagione. La determinazione dei club di tutta Europa a non ridurre in alcun modo la loro lista di partite per far posto a questa campagna più insolita lascia al calcio inglese un prezioso poco respiro per infilarsi in altre partite.

Questo è un problema particolare per l’Arsenal. Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà il 7 novembre e la UEFA vorrà che la fase a gironi sia completata entro tale data. Tuttavia non ci sono più di quattro giorni tra una qualsiasi delle partite dei Gunners da qui all’inizio della Coppa del Mondo verso la fine di novembre; il club dovrebbe richiedere l’approvazione della Premier League per posticipare una partita con la partita contro il Manchester City il 19 ottobre vista dagli addetti ai lavori come la data più logica. Fonti del club all’Emirates Stadium hanno detto a CBS Sports che la prospettiva di rinunciare alla partita a cui era stato costretto il Tottenham contro lo Stade Rennais la scorsa stagione non è mai stata sul tavolo nel dialogo con la UEFA e che l’Arsenal, che voleva giocare la partita, mira a trovare spazio nell’elenco dei dispositivi “in qualche modo”.

Per quanto riguarda le partite di Premier League, non c’è una data disponibile per il loro completamento entro la fine del 2022. Infatti il ​​primo infrasettimanale gratuito specificamente programmato nel calendario della massima serie non arriva fino ad aprile. Tra allora ci sono date intorno ai replay della Coppa EFL e della FA Cup che potrebbero diventare disponibili se i club non fossero coinvolti in quelle competizioni, ma richiederebbe un grado di cooperazione da parte delle emittenti che non sempre mostrano prontamente. Lo stesso si potrebbe dire della UEFA, che generalmente non approva che le partite nazionali di massima serie vengano giocate contemporaneamente alle partite di Champions League.

Negli anni passati, la FA è stata spesso quella a fare spazio nella lista delle partite, annullando i replay della FA Cup negli ultimi due anni poiché il COVID-19 ha rovinato il programma. Nel momento in cui scriviamo ci saranno replay nel terzo turno, dove entrano i club di Premier League e Championship, e nel quarto.

Particolari grattacapi potrebbero venire per quelle squadre che partecipano alle competizioni europee. Chelsea, Liverpool e Manchester United ora hanno due partite da recuperare, se dovessero essere coinvolti nelle ultime fasi di Champions League, Europa League o Europa Conference League, le strade per loro per recuperare queste partite diventeranno particolarmente strette. Non è che la stagione possa semplicemente slittare oltre la prevista conclusione del 28 maggio, la settimana successiva arriva la finale di FA Cup e subito dopo la finale di Champions League e una pausa per le Nazionali, sicuramente più che sufficienti per fiaccare le ultime riserve di energia dalla base del giocatore.

Per ora tutto ciò di cui la Premier League ha bisogno è un inverno mite e senza neve e nessun ritorno al dramma provocato dal COVID-19 di un anno fa. Poi arriva il nuovo anno dovrebbero avere un’idea più chiara di come diavolo possono inventare questi giochi.

premier League

Settimana 6

Arsenal contro Everton

Bournemouth vs. Brighton & Hove Albion

Crystal Palace contro il Manchester United

Fulham contro Chelsea

Leicester City contro Aston Villa

Liverpool contro Wolverhampton Wanderers

Manchester City contro Tottenham Hotspur

Southampton contro Brentford

West Ham United contro Newcastle United

Settimana 7

Brighton & Hove Albion contro Crystal Palace

Chelsea-Liverpool

Manchester United contro Leeds United

Champions League

Rangers vs. Napoli (previsto originariamente per mercoledì 14 settembre, ora si svolgerà giovedì 15 settembre)

Europa League