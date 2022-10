In che modo la luna colpisce le persone?

Il civiltà antiche Avevano un grande culto della luna, una stella simbolicamente associata a cicli e cambiamenti. Non per niente è un satellite “vivente”, poiché cambia continuamente il modo in cui lo percepiamo: luna piena, crescente e calante, ecc.

Ma è anche vero che influenza il cicli naturali di piante e mari, per fare solo due esempi. Ciò è dovuto al fatto che la Luna esercita un’influenza naturale sulla Terra, tra l’altro per l’attrazione gravitazionale che il nostro pianeta esercita su di essa, ma il fatto è che la luce che riflette colpisce anche le specie animali e vegetali.

Ci sono varie credenze che sostengono che influiscano anche sull’uomo, in quanto animale razionale qual è. E danno l’esempio del ciclo mestruale. Infatti, il termine “mestruazioni” deriva dal vocabolo latino ‘mensis’ (che significa ‘mese’, ‘ciclo lunare’ o ‘lunazione’) e questo, a sua volta, da Menae, che nella mitologia greca era il cinquanta dee dei mesi lunarifiglie della dea della luna, Selene.

Ciclo lunare e mestruale

Non invano la media globale della durata del il ciclo mestruale è di 29 giorni e il ciclo lunare dura 29,5 giorni (sebbene sia normale avere un ciclo che duri dai 24 ai 38 giorni). E in termini statistici, supponendo che le mestruazioni inizino in momenti casuali, circa una donna su due avrà le mestruazioni tre giorni prima o dopo il plenilunio o il novilunio.

Tuttavia, studi recenti concludono che il ciclo mestruale non è sincronizzato con il ciclo lunare, ed è una pura coincidenza.

Nonostante questo, ci sono psicologi e psichiatri che sostengono che la luce della luna piena può interrompere il sonno delle persone o alterare i tuoi schemi di sonno, soprattutto quando è pieno. Durante questa fase, alcune persone affermano che impiegano più tempo per addormentarsi o che dormono male.

alterazioni comportamentali

E ci sono credenze popolari che assicurano che la luna piena causi disturbi del comportamento negli esseri umani, che possono variare da sbalzi d’umore improvvisi, comportamenti anche violenti, a umore depresso, che inciderebbe anche sulla salute. Tra gli altri effetti della luna piena sugli esseri umani, è associato a euforia ed eccessi, ma anche con realizzazione e realizzazione. In questa fase si dice che tutti diventino “pazzi”, perché l’energia trasmessa è straripante, maggiore del solito.

Anche la luna piena è associata al maggiore passione e sensualità tra coppie. Questo satellite naturale è sempre stato un elemento romantico per gli esseri umani. In effetti, è spesso visto come motivo in rappresentazioni iconiche (dipinti, foto) legate all’amore. E per questo si crede anche questo favorisce la fertilità.

Tuttavia, non ci sono prove per convalidare un tale accumulo di credenze e da un punto di vista scientifico, queste affermazioni rimangono solo immaginazioni popolari, prodotti della fede e non fatti.