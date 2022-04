“In aumento i ricavi per covid negli over 65”

È stato uno dei eminenti epidemiologi per tutta la pandemia. Ricercatore del Gruppo di Epidemiologia e Sanità Pubblica del Vall d’Hebron Research Institute (VHIR), Magda Campin (Barcellona, ​​1956) è anche presidente della Comitato Scientifico del Covid-19 del Ministero della Salute. Di recente è stata anche nominata presidente della Commissione Etica del Collegio Ufficiale di Metges di Barcellona (COMB) e divenne la prima donna nella storia dell’entità ad occupare questa posizione. L’anno scorso, l’Associazione catalana delle risorse di assistenza (Acra) gli ha dato un miglior premio alla carriera e ha riconosciuto il suo compito in prima linea nella crisi sanitaria.

-In che fase della pandemia siamo?

-In un momento epidemiologicamente buono. A livello sanitario, non abbiamo un volume di reddito significativo. Sì, è vero che, da settimane, le presenze allo stabilimento delle persone anziane, con più di 65 o 70 anni, sono un po’ in aumento. Ma nell’ucis non stiamo davvero vedendo reddito. Certo, a livello comunitario c’è ancora molta circolazione del virus. Ma fortunatamente abbiamo una variante come l’omicron, con una popolazione altamente vaccinata, e i sintomi sono più lievi. Devi essere molto vigile e molto cauto con le persone vulnerabili.

-Perché i redditi aumentano nelle persone con più di 65 anni?

-Perché sono passati quattro o cinque mesi dalla terza dose. Da questo momento, la protezione inizia a diminuire con i vaccini attuali. Nelle infezioni moderate, il declino è molto più rapido, dopo 10 settimane. Ma nel caso di forme gravi oa rischio di ricovero, la perdita di efficacia è minore: si può passare dall’85% di protezione contro il ricovero al 70% o al 75% quando sono trascorsi quattro mesi. Alcuni paesi stanno già iniziando a somministrare la quarta dose in base a criteri di età: Stati Uniti, Italia, Francia… La Spagna ne sta discutendo e probabilmente la prossima settimana ci saranno raccomandazioni per somministrare la quarta dose alle persone di età superiore agli 80 anni. Proprio per questo aumento dei ricoveri. Un mese e mezzo fa ha cominciato ad essere somministrato a persone immunodepresse, indipendentemente dall’età.

Sarà esteso a tutta la popolazione?

-Dipenderà da come si comporta il covid-19. Se vediamo che chi ha 60 o 70 anni subisce una grande perdita di protezione e inizia ad entrare, sì, sarebbe necessario vaccinare le fasce di età più giovani, come è stato fatto con le terze dosi. Ma, se possiamo aspettare un po’, meglio è. Perché i vaccini che stiamo lanciando adesso sono quelli realizzati con la variante Wuhan e sappiamo che non conferiscono la stessa protezione come se fossero di nuova generazione, realizzati con nuove varianti. I laboratori stanno già lavorando a questi efficaci vaccini contro l’omicron e altre nuove varianti, sarà possibile averli nei prossimi due o tre mesi. Pertanto, se potessimo allungare un po’ di più per somministrare queste quarte dosi all’intera popolazione, sarebbe l’ideale perché daremmo vaccini migliori e più protettivi. Ma se le entrate iniziano a salire, non vediamo l’ora: è esattamente quello che sta succedendo in questo momento con gli over 80.

-Le persone possono diventare immuni a così tanti vaccini?

-Ci sono alcuni vaccini, come quelli pneumococcici -quelli non coniugati, quelli classici- in cui si è visto che si è prodotto un fenomeno di tolleranza immunitaria. In altre parole, quando hai somministrato la dose, il numero di anticorpi era più basso e arrivò un momento in cui c’era qualcosa come un esaurimento del sistema immunitario. Ma questo è stato visto con un tipo di vaccino molto specifico, insisto, il pneumococco non coniugato. Con i vaccini contro il covid-19, questo non è stato visto. E soprattutto abbiamo gli articoli del ‘The New England Journal of Medicine’, basati sull’esperienza di Israele, che è stato il primo Paese a somministrare la quarta dose. Questi lavori non hanno visto che c’è alcun problema di interferenza o tolleranza immunitaria con i vaccini covid-19. Anche nella loro sicurezza non sono stati osservati effetti collaterali.

"L'ideale sarebbe aspettare qualche mese per dare alla popolazione generale la quarta dose: per allora avremo vaccini più efficaci"

-Cosa possiamo trovare, a livello epidemiologico, nelle prossime settimane?

-Eliminate tutte le misure -siamo già in una situazione di assoluta normalità-, ci sarà un aumento dell’incidenza. Quello che dobbiamo provare è che questo non abbia un impatto sul sistema sanitario, cosa che potrebbe accadere se questo aumento di incidenza colpisce le persone anziane o vulnerabili. Ecco perché è molto importante che le persone, specialmente le persone vulnerabili, si proteggano quando sono al chiuso, se ci sono molte persone. Così dovrebbero fare i giovani che sono in contatto con persone vulnerabili. Consiglio alle persone con più di 60 anni di indossare la mascherina nei cinema, teatri, supermercati, grandi aree commerciali. La mascherina è uno degli strumenti più efficaci, insieme ai vaccini, per proteggersi dal virus.

Ci sarà una settima ondata?

-Probabilmente sì, ma con l’omicron -se è la variante che continua a circolare- speriamo che non abbia l’entità delle ondate precedenti, né un impatto sul sistema sanitario.

–A Pechino si teme un nuovo confinamento. Potrebbe succedere qui?

-La Cina ha optato fin dall’inizio per una politica di contenimento, con confinamenti molto rigidi. Che cosa ha fatto? Che, nonostante la grande percentuale della sua popolazione, la Cina è probabilmente il luogo al mondo in cui il minor numero di persone è stato contagiato. In questo momento non hanno un’immunità naturale, sono ingenui in relazione a questo virus. Inoltre, i vaccini che hanno utilizzato, che sono quelli prodotti in Cina, hanno un’efficacia molto inferiore rispetto all’RNA messaggero. E anche la Cina ha una copertura vaccinale molto bassa, soprattutto negli anziani e a rischio. Come mai? Perché gli anziani in Cina seguono molto la medicina tradizionale cinese. Forse non ci sono state campagne di vaccinazione per sensibilizzare come quelle che abbiamo fatto qui. Tutto ciò pone il Paese in una situazione di grande rischio con una variante, come l’omicron, così trasmissibile. Siamo tutti molto preoccupati perché vediamo che sfuggirà di mano.

-Beh, all’inizio la Cina era il buon esempio della pandemia.

-Si è visto che con un virus che rimarrà e circolerà tra noi, questa politica che seguono non è adeguata.

“Siamo andati troppo veloci: non abbiamo ancora i sistemi di sorveglianza in atto e abbiamo già revocato tutte le restrizioni”

-La Spagna non conta più caso per caso e coloro che sono lievemente infetti o asintomatici non devono essere confinati. Siete d’accordo con come viene controllata la pandemia?

-Il nuovo sistema di sorveglianza, basato su un sistema sentinella, è finalizzato alla protezione degli anziani e delle persone vulnerabili. Ritengo che questa e il fatto che i principali indicatori siano ospedalieri sia una buona strategia, integrata da altre -come la ricerca di campioni nelle acque reflue, il numero di infezioni acute diagnosticate dalle cure primarie…-. Va tutto bene, ma il problema è che non è ancora implementato. Forse è andato troppo in fretta, non abbiamo ancora i sistemi di sorveglianza in atto e abbiamo già revocato le restrizioni. Capisco che è stato fatto perché c’è stata la stanchezza da pandemia e perché anche altre questioni, come l’economia, pesano sul governo. Ma personalmente penso che avremmo dovuto aspettare un po’ perché il sistema di sorveglianza fosse pronto perché ora la tracciabilità dei dati è andata un po’ persa.

-Per esempio?

-Ad esempio, il sistema di sorveglianza delle infezioni della Catalogna (Sivic) funziona ma non è ancora completamente. Ci sono 33 centri di cure primarie e alcuni ospedali che partecipano a questa rete di sorveglianza sentinella e ogni lunedì devono fornire dati sui pazienti che soddisfano i criteri. Ma non tutti mandano i dati, il sistema non è ancora pubblico -sarà come dadescovid.cat-… Noi epidemiologi che non lavoriamo in ‘conselleria’ vorremmo avere il seguito di questi dati. Ecco perché al momento siamo molto guidati da come stanno andando i ricoveri e dall’incidenza in chi ha più di 60 anni.

-Cos’altro sarebbe necessario a livello epidemiologico?

-Sono preoccupato per il messaggio che tutto questo è finito – almeno molte persone l’hanno capito in questo modo – e no. E che le persone positive non debbano isolarsi o essere testate mette a rischio le persone vulnerabili.

-È un errore?

-Credo di si. Tutte le persone, anche se non hanno fattori di rischio, che hanno contatti con persone vulnerabili dovrebbero essere testate. In effetti, tutti possiamo avere contatti con persone vulnerabili. In questa fase sarebbe stato l’ideale per facilitare l’accesso ai test antigenici rapidi. Non siamo ancora in condizione di parlare di covid-19 come se fosse l’influenza.

-E perché i test sono stati interrotti?

-Credo che se le nostre cure primarie fossero state più rafforzate, cioè avessimo più risorse, probabilmente avremmo continuato a fare i test. Smettere di testare le persone senza fattori di rischio è un riflesso del fatto che non abbiamo una primaria pronta a fare tutto questo lavoro extra. Se lo fai, smetti di vedere altri pazienti. Altri paesi come gli USA o gli europei continuano a fare i test… Solo il Regno Unito e la Danimarca hanno fatto come la Spagna, hanno reso tutto più flessibile e hanno smesso di fare i test. Ma non riuscire a testare ha un rischio.

“È un errore smettere di testare le persone senza rischi. Questa decisione è stata presa perché le primarie non hanno risorse”

-Qual è la cosa più rilevante in questo momento nella ricerca sul covid?

-Una delle linee più importanti è quella del covid persistente, che soffre tra il 10% e il 15% dei contagiati. Al momento, non abbiamo alcun trattamento efficace per loro. L’ospedale tedesco Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona) sta facendo molte ricerche.

-Siamo vicini alla ricerca di un farmaco per il covid?

-Avevamo abbastanza farmaci anticorpali monoclonali efficaci nelle persone con forme gravi della malattia, ma ómicron ha reso molti di loro inutili. Pertanto, è necessario tornare a lavorare su nuovi farmaci finalizzati alla cura e non tanto alla prevenzione. Per la prevenzione abbiamo già i vaccini, e stiamo lavorando anche a quelli nuovi di seconda generazione. Sarebbe molto importante trovarne alcuni che evitino l’infezione. Sono vaccini sterilizzanti della mucosa, che offrono immunità nella mucosa e quindi prevengono le infezioni, cosa che i vaccini attuali non fanno. E stanno anche cercando vaccini efficaci contro tutte le varianti. Sono i cosiddetti vaccini contro il pancoronavirus, realizzati con parti strutturali del virus che non sono interessate da mutazioni.