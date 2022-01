In attesa di ricostruzione mammaria, un problema psicologico

Il ricostruzione del seno dopo il cancro può essere a processo molto lungo e accidentato per le donne che ne soffrono, come ha detto a Efe la psico-oncologa dell’Associazione spagnola contro il cancro, Mireia Golobardes.

Lo psico-oncologo ha ricordato che ci sono donne che si sottopongono alla ricostruzione in contemporanea alla mastectomia o che escono dalla sala operatoria con una protesi, ma ci sono altri casi in cui i medici ritengono che sia preferibile non farlo sempre e la seconda operazione è posticipa.

Il tempo di attesa

Secondo uno studio della Società Catalana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, un paziente su tre si trova a lista d’attesa per una ricostruzione mammaria ci vogliono da uno a due anni per poter operare in un ospedale pubblico catalano, un fatto che provoca un grande usura dell’umore per l’implicazione emotiva che la perdita di un seno suppone. Nonostante ciò, i dati stanno migliorando e negli ultimi cinque anni i tempi di attesa si sono ridotti di quasi la metà nella sanità pubblica.

“Psicologicamente, i tempi di attesa sono complicati perché non si finisce chiudere il ciclo della malattia“, ha spiegato Golobardes. Si tratta di un momento emotivo duro, poiché dopo la mastectomia le donne “hanno tanta voglia di stare bene fisicamente”, un fatto che inevitabilmente si ripercuote sul aspetto emotivo, sul autostima E nel Relazioni di coppia, aggiunse Golobardes.

la nuova immagine

A Gemma Eixarch, 49 anni, è stato diagnosticato un cancro al seno nel giugno 2019 e non solo ha dovuto affrontare un cancro, ma ha anche sofferto della situazione di pressione dell’ospedale a causa del covid. “Devi imparare a vedere l’immagine che si riflette nello specchio, devi diventarne amico: il primo giorno piangi molto, ma fa parte delle regole del gioco; se non piangi, male“, ha confessato a Efe.

Golobardes assicura che il mastectomia mammaria “è una perdita” importante che richiede un processo di lutto e difende che se l’operazione fosse eseguita istantaneamente, la paziente “eviterebbe il passo di vedersi senza seno”. “L’ideale sarebbe lasciare la prima sala operatoria con una protesi”, dice Gemma Eixarch, anche se per questo “dovresti stare in sala operatoria per 20 ore”. Inoltre, le ricostruzioni a volte non possono avanzare dal punto di vista medico.

Era già stata sottoposta a ricostruzione nell’aprile 2020, ma un anno dopo il chirurgo le disse che non era andata come si aspettava e le offrì di tornare in sala operatoria. “Quando sono tornato a casa e mi sono visto, non era quello che immaginavo”, ricorda l’affetto, che presume anche che “ora so che ho un seno che cadrà e un altro che non è seno, che è un nodulo“.

Dubbi sulla seconda operazione

Nel momento in cui gli hanno proposto un secondo intervento, ha dubitato se sottoporsi nuovamente o meno, pensando a tutto ciò che significa entrare in sala operatoria, soprattutto a causa di periodi postoperatori difficili. Infine, incoraggiata dal marito e dalla sorella, ha accettato l’operazione, che dovrebbe essere eseguita entro marzo 2022. “Ci sono ancora giorni in cui mi alzo e penso di salutare il chirurgo plastico”, anche se altri giorni riconsiderare e rettificare: “Non lasciare che il cancro ti porti via il desiderio di vederti meglio”.

Golobardes ha consigliato a ciascuna donna di “valutare il suo ritmo” e ha spiegato che “volendo avere fretta” e che ci sono questi momenti di alti e bassi emotivi l’attesa è qualcosa di logico e abituale. La decisione di sottoporsi alla ricostruzione non è solitamente facile e il periodo di attesa genera, se possibile, più dubbi; “Mentre il tempo si allunga, l’entusiasmo si raffredda“, ha spiegato Eixarch. “Ci sono persone che in un primo momento vogliono davvero avere una ricostruzione, ma il tempo passa e alla fine si abituano così tanto che non vogliono più sottoporsi a un intervento chirurgico, stanno bene così come sono“, ha aggiunto lo psico-oncologo.

Quelli che più subiscono questo intervento chirurgico sono giovani perché, secondo Golobardes, “un tema intimo e sessuale della coppia”, in una decisione che a volte possono prendere più “rivolta verso l’esterno” che per se stessi. Tuttavia, ci sono persone che stanno bene dall’inizio o si adattano in brevissimo tempo alla loro nuova immagine.

In generale, il anziani Tendono meno ad avere queste ricostruzioni, poiché hanno maggiori probabilità di avere un partner stabile e preferiscono evitare un’altra operazione, secondo lo psico-oncologo.

rompere il tabù

Golobardes ha indicato che prima si considerava la ricostruzione del seno un’operazione complicata e pericolosa, mentre ora non esiste un tale senso di pericolo o “cosa strana”. Inoltre, c’è attualmente “sensazione meno tabù” vedere una persona senza seno e sono state sviluppate strutture esterne che ti aiutano a non dover mostrare tanto, come i costumi da bagno con protesi integrate.

A volte, il processo di perdita “può andare bene” per rimettere le cose al loro posto e “digerire” le fasi della malattia: “che riconoscono di poter stare bene senza il seno anche se vogliono averlo, che si valorizzano senza di essa” conclude Golobardes.