Imperdibili per la cucina e la sala da pranzo

Scandinavo, boho, contemporaneo: qualunque sia lo stile che vuoi dare alla tua cucina o alla tua sala da pranzo, South Shore ha sicuramente IL mobile trendy e pratico che si abbinerà al tuo arredamento. Lo sapevi che è una società del Quebec fondata nel 1940 a Chaudière-Appalaches? Qualità, durata e design moderno, questo è tutto ciò che vogliamo per abbellire la nostra casa!

5 elementi essenziali da scoprire!

Ecco i nostri preferiti per la cucina e la sala da pranzo dal vasto catalogo dell’azienda orgogliosamente da qui.

1- Isola multifunzionale

Versatile, l’isola Myro pu√≤ essere posizionata al centro della cucina come bancone pranzo, semplicemente aggiungendo due sgabelli, o appoggiata a una parete per aumentare lo spazio di archiviazione. Dispone inoltre di quattro ampi cassetti per riporre spezie, utensili, tovaglie e tovagliette. I due grandi armadietti nascondono anche un ripiano regolabile a quattro altezze. Caratterizzata da una superficie in melaminico, l’isola √® resistente all’acqua e ai graffi. Neutro, ma chic, si adatta a qualsiasi arredamento. pst! Altri colori arriveranno nell’autunno 2022!

2- Buffet con cantina

Con il suo design contemporaneo, le maniglie a bottone e le gambe quadrate in legno leggermente inclinate, la madia con cantinetta Bellami ha un vero stile! Ci piace il suo abbondante spazio chiuso (tre cassetti e due pensili) per oggetti meno estetici, lasciando molto spazio alla zona bar centrale. Sul ripiano superiore, stendiamo i nostri bicchieri e bicchieri da cocktail, mentre ai lati di quello obliquo, esponiamo con eleganza le nostre bottiglie di vino e liquori.

3- Sedie in rattan

Tu ami lo stile boho? Il set di due sedie in rattan Balka con braccioli è perfetto per conferire al tuo arredamento un tocco naturale, morbido e delicato. Ultra trendy con le gambe a forcina in metallo e il sedile in rattan, le sedie sono tutte uniche poiché sono intrecciate a mano. Tuttavia, il loro design non eclissa affatto il comfort! Al contrario, potrai rilassarti per ore: la schiena sarà dritta, le braccia ben posizionate sui braccioli e i piedi ben appoggiati sotto le aste di metallo.

4- Sedie da bar boho chic

Combina legno di teak e rattan naturale? Ecco come dare un look esotico a qualsiasi cucina! Oltre ad essere stabile e durevole, il legno aggiunge un fascino distintivo a ciascuno degli sgabelli Balka con le sue variazioni naturali. Con il loro schienale ben ventilato e il supporto per i piedi, queste panche sono tanto comode quanto attraenti. Per un arredamento pi√Ļ raffinato, opta per il modello con struttura nera.

5- Tavolo scandinavo

Ispirato alla tendenza nordica minimalista, il tavolo Flam √® assolutamente trendy con le sue gambe in metallo ad angolo. Dotato di una superficie in MDF, √® resistente all’acqua e ai graffi. Con la sua forma rettangolare e le grandi dimensioni, questo tavolo pu√≤ ospitare comodamente da quattro a sei persone. Questo prodotto sar√† presto disponibile.