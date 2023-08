Imperdibile offerta da Lidl: è il miglior affare che ti capiterà nella vita

Lidl è una delle catene di supermercati di maggior successo nel nostro paese, con oltre 600 punti vendita e un piano di espansione che lo fa crescere a ritmo sostenuto, grazie anche ai suoi grandi dati di vendita e alle ottime opinioni del pubblico sui suoi prodotti e servizi. Oggi ti mostriamo un prodotto di Lidl che è il più venduto della sua storia e che ora ha uno sconto che lo rende ancora più interessante, quindi se sei uno dei pochi che ancora non lo ha… non pensarci su troppo!

Si tratta del Robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, il famosissimo robot da cucina della catena tedesca, un design proprio che fa successo nelle vendite da quando è stato lanciato sul mercato anni fa, rinnovato di tanto in tanto per offrire la migliore tecnologia e le migliori prestazioni in ogni momento. Attualmente ha uno sconto super interessante di 30 euro che porta il suo prezzo finale a 449,99€, un’opportunità d’oro per portarsi a casa una meraviglia che ti cambierà la vita per meno del solito.

Questo fantastico robot da cucina di Lidl è uno dei più completi sul mercato, con una potenza di 1.200 W e una versatilità incredibile, infatti puoi cuocere, soffriggere, cuocere a vapore, mescolare, battere, tritare, macinare, emulsionare e altro ancora. Nel suo sistema operativo ha più di 600 ricette preinstallate che puoi programmare per preparare ogni tipo di piatto nel suo recipiente miscelatore, che ha una capacità di fino a 3 litri.

È un apparecchio così incredibile che diventerà il migliore chef della tua casa per preparare una grande varietà di zuppe, paste, carni, pesce, frullati, verdure, marmellate, impasti e molto altro. Ha uno schermo da 8″ con un’alta velocità di aggiornamento e nitidezza per poter seguire ogni passaggio o cercare qualsiasi opzione facilmente. La sua funzione WiFi ti permetterà di ricevere aggiornamenti delle ricette ogni settimana.

Oltre alle due maniglie laterali, il robot da cucina di Lidl ha una maniglia anteriore, quindi la sua maneggevolezza è totale anche con una mano. Questi sono tutti gli accessori inclusi nel kit di vendita: coperchio con apertura per il riempimento e misurino. Contenitore miscelatore in acciaio da 4,5 litri. Lama. Accessorio per miscelare. Vaporiera con coperchio e accessorio piatto. Accessorio per cottura. Spatola con punta in silicone rimovibile. Se vuoi dare una spinta alla tua cucina e far aumentare il tuo livello come se fossi uno chef professionista, non c’è dubbio che il robot da cucina di Lidl sarà una delle tue migliori opzioni. Preparerai piatti incredibili in poco tempo e senza più sforzo che mettere gli ingredienti nel recipiente.

