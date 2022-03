Impeccabile ‘respingimento’ di Mapfre alla vecchia resistenza di 1,60€, ora supporto

I titoli dell’assicuratore Mapfre rimbalzano dai minimi di questo lunedì di oltre il 13% e si avvicinano all’importante resistenza che conferisce il gap ribassista di 1,8305 euro.

Analisi tecnica RITORNO AL PASSATO S1 1.6720 S2 1.575 R1 1.8305 R2 2.01 Breve termine Medio termine Lungo termine

Un “ritorno indietro” è un movimento del prezzo in cui si corregge controlla la forza di quello che è il nuovo livello di supporto, prima della resistenza, che è stato recentemente superato al rialzo. Quindi, una volta che il prezzo scende e viene dimostrato che non può con il nuovo supporto, di solito si ristruttura verso l’alto. In sintesi, si può dire che un ‘tiro indietro’ è un rimbalzo e poi cade, mentre un ‘ritorno’ consiste nel correggere e poi continuare a salire.

E quello che abbiamo davanti a noi lo è una candela con un ampio corpo reale bianco dall’importante supporto, prima della resistenza, di 1,60 euro. Vale a dire, il prezzo sembra aver corretto i forti rialzi dello scorso anno in un rapido movimento verso il supporto chiave di 1,60 euro che per lungo tempo ha fatto da resistenza: i massimi della scorsa estate e del mese di Dicembre. Il prossimo passo è chiudere (annullare) il gap ribassista settimanale di 1,7980 euro.