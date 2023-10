Impazzimento per il mobile da bagno di Lidl

I cambiamenti in casa sono un evento comune ogni volta che inizia una nuova stagione, e ora che la nuova stagione è arrivata, è il momento di una nuova autunno si può desiderare che il proprio bagno un aspetto un po’ diverso o, in effetti, potete avere qualcosa di nuovo che vi aiuterà a tenere tutto molto più organizzato. Qualcosa come il Il nuovo mobile da bagno di Lidl che ha già riscosso un grande successo e ha provocato una vera e propria mania tra i clienti di questo supermercato.

Lidl lancia il mobile da bagno più ricercato

Se state pensando da tempo di poter avere un’esperienza di un nuovo mobile da bagno ma che non occupa troppo spazio niente di meglio che scegliere la novità che sta travolgendo il mondo in Lidl e che potete vedere qui sotto. Questo è il mobile da bagno alto a due ante disponibile in bianco o con dettagli verdi. Un vero e proprio top-seller di Lidl, disponibile anche in bianco o verde. in resina melamminica che lo rende completamente resistente ai graffi per non parlare di quanto sarà facile per voi pulirlo Le dimensioni di questo nuovo armadio Lidl sono le seguenti 180 cm di altezza per 28 cm di profondità e 32 cm di larghezza.L’altezza elevata ma la larghezza ridotta del mobile consentono di non occupare troppo spazio, il che è essenziale se il bagno è piccolo. ripiani interni perché sono regolabili in altezza. in modo da poterli sistemare come si vuole per adattarli a tutto ciò che si desidera inserire all’interno. le porte possono essere montate su entrambi i lati in modo da poterlo aprire a destra o a sinistra e ha anche protezioni che vi aiuteranno a non graffiare il pavimento.Un mobile perfetto per qualsiasi stile di bagno o per i mobili che già avete, anche se dovete sapere che da Lidl avete altri mobili da bagno che appartengono alla stessa gamma e che vi permetteranno di avere un bagno completamente nuovo in questa stagione. Il prezzo si aggira intorno ai 50 euro, quindi questo mobile alto, che è già un bestseller, è l’aggiunta perfetta a qualsiasi stile di bagno o all’arredamento esistente. costerà solo 49,99 euro. Disponibile anche nel negozio online Lidl.

