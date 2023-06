Illumina il tuo giardino con stile: scopri LIVARNO home lampeggiante solare a LED da Lidl a soli 4,99 €!

Scoprite quest’innovativa illuminazione decorativa per giardini, terrazze ed esterni! Con cambio colore bianco o automatico, si accende al calar della notte e offre due opzioni d’installazione, vicino al suolo o sollevato. Incluso interruttore ON/STOP, batteria Ni-MH (300mAh/1,2V) e istruzioni. Durata di circa 30.000 ore e prezzo irresistibile: solo 4,99€!

Se stai cercando un modo innovativo ed elegante per illuminare il tuo giardino o la tua terrazza, il prodotto che fa per te è la nuova lampada decorativa proposta dal marchio Lidl. Questa lampada offre una serie di caratteristiche interessanti che ne fanno un’opzione eccellente per chi desidera aggiungere un tocco di stile ed efficienza energetica al proprio spazio esterno.

Versatilità nelle opzioni di colore: bianco caldo o automatico

Una delle caratteristiche principali di questa lampada è la possibilità di scegliere tra una luce bianca calda o un cambio di colore automatico. Ciò ti permette di creare un’atmosfera unica e personalizzata nel tuo giardino o terrazza, a seconda del tuo gusto e delle tue esigenze. Inoltre, il cambio di colore automatico può essere arrestato manualmente su qualsiasi colore, per un ulteriore livello di personalizzazione.

Installazione pratica e personalizzabile: con 2 suggerimenti inclusi

Oltre alla versatilità nel colore, il prodotto Lidl offre anche una soluzione pratica e personalizzabile per l’installazione grazie ai due diversi tipi di palo di terra inclusi nel pacchetto. Questo ti permette di posizionare la lampada vicino al suolo o sollevato, a seconda delle tue preferenze e delle esigenze del tuo spazio esterno.

Il dispositivo è inoltre dotato di un interruttore ON/STOP e viene fornito con istruzioni, una batteria Ni-MH e una batteria aggiuntiva (300 mAh / 1,2 V) per garantire un funzionamento ottimale e senza problemi.

Un’illuminazione efficiente e conveniente: a soli 4,99 €

Con un prezzo accessibile di soli 4,99 €, questa lampada Lidl offre un’illuminazione efficiente e di lunga durata. La durata della vita è stimata in circa 30.000 ore, mentre il consumo energetico è di soli 0,02 W. L’intensità della luce varia tra RGB e bianco caldo, con un flusso di luce di circa 2,5 lm e una temperatura del colore di circa 3000 K.

Realizzata in plastica, la lampada presenta una sfera del diametro di circa 15 cm e due diverse altezze di installazione: 34 cm con una piccola punta e 44 cm con una punta lunga.

In conclusione, il prodotto Lidl è una soluzione versatile, pratica e conveniente per illuminare il tuo giardino o la tua terrazza, con un prezzo di 4,99 € e una serie di caratteristiche interessanti che lo rendono un’opzione eccellente per chi desidera aggiungere un tocco di stile ed efficienza energetica al proprio spazio esterno.

