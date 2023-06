Il’icona degli anni ’90 che ritorna con un look rinnovato: le New Balance 580

New Balance si è trasformata in uno dei marchi più riconosciuti al giorno d’oggi facendo le cose molto bene nel corso di tutti questi anni. Fondata nel 1906, l’azienda americana è stata creata appositamente per la progettazione di scarpe da ginnastica, ma come spesso accade, molti dei suoi modelli sono stati influenzati dai gusti della moda urbana, che si è occupata di rendere questi design non solo utilizzati in modo unico ed esclusivo nell’ambito sportivo, ma anche visti per le strade di tutto il mondo.

La multinazionale americana è riuscita a posizionarsi come uno dei marchi di tendenza degli ultimi anni. Sebbene in passato fosse in ombra rispetto a Nike o Adidas, oggi non c’è dubbio che le compete testa a testa in molti paesi. Un buon lavoro che ha conquistato i clienti considerandola un’ottima alternativa con modelli di scarpe come le sue NB 580.

Le New Balance che volevano i ragazzi degli anni ’90

Il modello iconico di scarpe New Balance 580 è riuscito a conquistare gli amanti delle scarpe da ginnastica e della moda urbana sin dal suo lancio negli anni ’90. Queste scarpe, riconosciute per il loro design distintivo e il loro eccezionale comfort, sono un punto di riferimento nell’industria delle calzature ancora oggi. Un design che può vantarsi di essere stato uno dei primi su cui il marchio ha scommesso quando ha iniziato a collaborare, trasformandolo in una leggenda per le strade.

Le New Balance 580 si sono guadagnate un posto di rilievo nel mercato grazie alla loro combinazione di stile e prestazioni. Originariamente progettate come scarpe da trail running, la loro robustezza e trazione le hanno rese ideali per affrontare terreni difficili. Tuttavia, il loro appeal visivo ha superato il campo sportivo, trasformandole in un simbolo di stile nella cultura urbana.

Una delle caratteristiche più distintive delle New Balance 580 è la loro costruzione con pannelli di materiali diversi, come la rete, il camoscio e la pelle sintetica. Questa combinazione crea un contrasto visivo unico e conferisce resistenza alle scarpe. Inoltre, la loro suola Vibram offre un’eccezionale aderenza su varie superfici, rendendole una scelta versatile per ogni occasione.

Un aspetto modernizzato progettato per trionfare

Durante il 2023, le NB 580 tornano con un aspetto modernizzato che punta a rubare la scena. Per questa occasione, il marchio di Boston ha voluto costruire una scarpa con una punta più sottile e un collo più basso, abbinata a una costruzione che si avvicina il più possibile a una ricreazione dei materiali, dei composti e delle caratteristiche delle originali, lanciate sul mercato più di 30 anni fa.

Una scarpa adattata ai tempi attuali, con una intersuola ABZORB in grado di assorbire gli impatti attraverso una combinazione di ammortizzazione e resistenza alla compressione, l’ammortizzazione C-CAP dell’intersuola che offre un supporto duraturo o un sistema della zona di stabilità ROLLBAR che aiuta a controllare il movimento di ritorno del piede per un’esperienza di calpestio migliorata.

La modernità arriva alle NB 580 con un aspetto rinnovato con cui il marchio americano cerca di riscuotere un grande successo nei prossimi mesi. Una scarpa polivalente che puoi indossare in ogni occasione al prezzo di 140 euro presso qualsiasi negozio fisico di New Balance o tramite il loro sito web ufficiale.