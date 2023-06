Il vestito protagonista dell’estate: lo troverai da Zara e non riuscirai a resistere all’acquisto.

La tendenza di mescolare i colori continua ed è più in voga che mai. Per questo è importante conoscere il vestito protagonista dell’estate. Ed è da Zara.

È tie dye e ti piacerà molto. Sarà il protagonista delle tue cene e delle feste estive per farti sentire la più elegante.

Tendenza: il vestito protagonista dell’estate

Questo capo ha diversi dettagli oltre alla sapiente mescolanza dei colori rosa e giallo. È il vestito con collo tondo e maniche corte. Presenta la chiusura sulla schiena con apertura e bottone.

Realizzato al 100% in poliestere, devi prenderne cura affinché duri più a lungo seguendo le specifiche riportate sull’etichetta.

Dalla Zara consigliano di lavare sempre i capi in denim a temperature basse e al rovescio, in questo modo si preservano i colori, la struttura del tessuto e si riduce il consumo di energia.

In questo caso, il vestito deve essere lavato in lavatrice a max 30°C. Centrifugato corto, non usare candeggina/sbiancante, stirare a max 110°C, pulizia a secco con tetracloroetilene e non usare l’asciugatrice.

Abbinamenti possibili

Ricorda che puoi indossarlo con molti altri capi per completare il tuo look e diventare la protagonista dell’estate. Ad esempio con i sandali con tacco largo e cinghie in color vaniglia che costano 35,95 euro.

Puoi anche scegliere lingerie in pizzo bianca o nera, oltre a diverse borse adatte alla stagione estiva, tra gli altri.

Se ti piace questo stile, nella Zara ci sono altri capi di tipo tie dye. È il caso della maglia stampata a 27,95 euro, il vestito lungo dello stesso design nei colori blu e lilla che costa 39,95 euro, e altri modelli.

Dove comprare il vestito

Questo vestito multicolore si trova sia nel negozio online che fisico di Zara. Si segnala che è di una taglia più piccola del solito, perciò è importante tenerlo in considerazione quando lo si acquista.

Il prezzo è di 39,95 euro in diverse taglie, scegli la tua. È sempre meglio acquistare online perché è più veloce e non devi muoverti e dalla Zara te lo portano a casa senza problemi.

Troverai le diverse specifiche di acquisto, costi di spedizione e resi sullo stesso sito, vedrai che è molto facile. Sappi che acquistare in questo negozio è sempre garanzia di qualità e sicurezza in tutti i suoi capi e accessori. Inoltre hai più varietà che mai in taglie e design.

4.4/5 - (9 votes)