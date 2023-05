Il vestito più incredibile della stagione lo troverai solo da Hoss: veste bene a tutte.

Vestito NÚRIA di Hoss Intropia: l’abito dell’Oriente che conquista la moda

Il vestito più incredibile della stagione

Inspirato alla lontana cultura orientale, l’ultimo look moda must-have è il vestito più incredibile della stagione, disponibile solo da Hoss.

Un brillante abito dal colore corallo, caratterizzato da dettagli unici che lo rendono adatto a qualsiasi occasione e a tutte le taglie. Non perderti questa occasione!

Un vestito unico per una moda femminile

Stiamo parlando del vestito NÚRIA di Hoss Intropia, un design unico che emana femminilità. Questo mini abito, ispirato alla moda cut out, lascia intravedere in modo molto sensuale parte della tua pelle.

Con maniche corte a forma di mantella, scollo a V pronunciato e realizzato in un tessuto di tulle leggero e confortevole. Questo abito è un capolavoro di delicatezza ed eleganza, impreziosito da fili metallici e piccole perline dorate.

Questo vestito midi con scollo a V e abbellito con perline e maniche corte, ha molti altri dettagli che lo rendono un capo molto speciale.

Realizzato al 100% in poliammide, è necessario seguire le istruzioni per il lavaggio per mantenerlo in perfette condizioni:

Lavare a temperatura massima di 30°C

Non candeggiare

Asciugare delicatamente in asciugatrice

Stirare a calore medio

Lavare a secco con percloroetilene

Completa il tuo look con gli accessori giusti

Questo abito può essere abbinato perfettamente con una vasta gamma di accessori che puoi trovare direttamente sul sito web.

Hoss consiglia le scarpe dorate, che abbinano perfettamente con questo abito. Con un piccolo tacco largo per garantirti il massimo comfort, queste scarpe si distinguono per le sottili cinghie in pelle incisa che avvolgono la caviglia con un effetto elegante e delicato. Il prezzo è di 159 euro, disponibile nelle taglie dalla 36 alla 41.

Inoltre, non può mancare il collare doppio placcato in oro, con il suo design raffinato a strati che impreziosisce il collo in modo unico. Composto da due catene di lunghezze diverse, questa gioielleria placcata in oro soddisfa tutti i nostri desideri. Il prezzo è di 49 euro.

Disponibile sul sito web di Cortefiel

Per maggiori informazioni, questo vestito è disponibile sul sito web di Cortefiel sotto il marchio Hoss Intropia e ha un prezzo di 299 euro. Segnaliamo che ci sono sconti del 25% al momento dell’acquisto e che le taglie vanno dalla XS alla XL.

Cortefiel offre anche una vasta gamma di accessori che abbinati al tuo nuovo vestito, renderanno il tuo look unico ed inimitabile. La qualità dei prodotti ti garantirà che questi articoli siano resistenti e che dureranno per molte stagioni a venire.

Non passare inosservata alla festa successiva, indossa il vestito più incredibile e diventa la donna più elegante della serata.

4.8/5 - (5 votes)