Il vestito più impressionante di Zara è in offerta speciale: non puoi lasciarlo scappare.

Sappiamo che il colore arancione è uno dei più in voga e in tendenza. Per questo, sicuramente apprezzerai il vestito più impressionante di Zara.

Deve essere tuo perché, inoltre, ha un prezzo conveniente ed è un’autentica gioia per quest’estate.

Ecco il vestito più impressionante di Zara

Il vestito midi è realizzato con tessuto in miscela di lyocell e lino, un materiale più fresco che ti aiuta a non avere caldo durante l’estate. Ha un collo halter con risvolto che sta sempre benissimo e una varietà di dettagli come la cintura in tessuto e perline.

Un altro dettaglio sorprendente è l’elastico sulla schiena con zip laterale nascosta nella cucitura.

Come prendersi cura di questo vestito

Per farlo durare più a lungo, è sempre necessario leggere l’etichetta e tenere presente che ci sono determinati materiali che sono più difficili da lavare e mantenere.

Zara specifica che prenderci cura dei nostri capi significa prendersi cura dell’ambiente. Quindi, per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lavali sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

In questo caso, per il vestito, annota bene ciò che devi fare per lavarlo.

Lavare in lavatrice max. 30°C. Centrifugato breve

Non usare candeggina / sbiancante

Stirare a max 110°C

Non usare l’asciugatrice

Lavare al rovescio

Come abbinarlo

Affinché possiamo indossare questo vestito con molte altre magliette e accessori. Ci sono i completi intimi di Zara, gli accessori come orecchini e collane dorate che stanno sempre spettacolari quando siamo più abbronzati durante l’estate.

Dove acquistare questo vestito

Sai già che questo capo è sul sito web di Zara e lo puoi trovare anche nei negozi fisici. Il prezzo è di 39,95 euro e le taglie disponibili sono dalla XS alla XL, quindi puoi scegliere quella che preferisci in base se desideri un vestito più aderente o qualcosa di più comodo per l’estate.

L’acquisto è semplice e troverai tutte le informazioni sul sito web di Zara, dove puoi anche continuare ad acquistare capi e quindi le spese di spedizione saranno minori. Devi avere questo vestito per la stagione estiva e non puoi perdertelo prima che finisca.

