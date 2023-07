Il vestito più ibizenco di Lidl con scollo a barca è un assurdo… ed è scontato.

Si avvicina un’ondata di caldo con temperature elevate in buona parte del paese, che in alcuni punti potrebbero superare anche i 40 gradi. Quindi è il momento di salutare una volta per tutte i capi di mezza stagione e dare il benvenuto nel nostro guardaroba a capi freschi per l’estate. Fortunatamente, Lidl ci rende molto facile non dover spendere molto denaro, con capi come questo vestito in stile ibizenco che costa solo 11,99 euro.

Il nuovo vestito ibizenco di Lidl per l’estate

È uno dei capi principali della nuova collezione di moda donna della catena tedesca. Grazie al suo design e stile, risolverà tutti i tuoi problemi di stile quando non sai quale look scegliere per andare in ufficio o per andare a pranzo con le amiche. Realizzato al 65% in poliestere e al 35% in cotone, ha una caduta bellissima e, non segnando nulla, è super favorevole per donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo.

La caratteristica più distintiva è lo scollatura a barchetta con dettaglio di volant che allunga il collo, valorizza il seno e affina la vita. Inoltre, esalta la silhouette, aggiungendo due o tre centimetri di altezza senza dover indossare tacchi alti. Ha un aspetto moderno ed elegante, che ti accompagnerà durante i mesi di bel tempo.

Quando lo abbinerai, devi sapere che il total white look è una delle tendenze più virali della stagione. Come suggerisce il nome stesso, consiste nel vestirsi di bianco dalla testa ai piedi, quindi puoi indossare il nuovo vestito ibizenco di Lidl con un paio di sandali bianchi.

Un paio di espadrillas in denim con zeppa di juta sono anche un’ottima scelta. Sono le scarpe preferite da chi ne sa di moda in estate, poiché sono comode come un paio di sandali piatti e allo stesso tempo slanciano e allungano visivamente la figura come un paio di sandali con tacco. Il denim è il grande protagonista delle collezioni estive, quindi le espadrillas in denim sono una scelta sicura.

Senza dubbio, si tratta di un vestito carino, fresco e con cui sfoggiare stile. È disponibile sul sito web di Lidl ad un prezzo imbattibile, solo 11,99 euro, in una vasta gamma di taglie. Questa settimana sarà anche disponibile nei negozi fisici della catena.

