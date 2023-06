Il vestito più elegante di Scalpers per essere l’ospite perfetta.

Se hai un evento questa primavera, come un matrimonio o una comunione, nella nuova collezione di Scalpers abbiamo scovato un bellissimo vestito con il quale sarai l’ospite d’onore. Elegante e sofisticato, è super favorevole per donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo. Il collo halter è un dettaglio che allunga e snellisce visivamente la silhouette.

Il vestito più elegante di Scalpers

Realizzato in tessuto riciclato con dettagli lurex, presenta un dettaglio arricciato sul davanti che affina la vita e bilancia la figura. Con chiusura a zip e occhielli sul retro, l’apertura sulla scollatura gli conferisce un’aria molto sexy senza perdere un briciolo di glamour ed eleganza.

Il rosa è uno dei colori di tendenza della stagione, quindi è il vestito di cui hai bisogno per creare il miglior look da ospite per un matrimonio o una comunione. Sarai bellissima con esso e, inoltre, ti sentirai molto comoda, qualcosa di fondamentale per goderti al massimo la celebrazione.

La proposta di Scalpers per abbinare il vestito con stile ci sembra molto elegante. Un paio di sandali in toni metallizzati con cinturini intrecciati sul collo del piede, tacco largo e cinturino con chiusura alla caviglia. Uno stile impeccabile per un evento serale.

Se si tratta di una celebrazione diurna, puoi scegliere un paio di sandali nella tonalità di rosa che preferisci. Se c’è qualcosa che abbiamo imparato dalle esperte di moda è il potere perfezionatore del look monocromatico, quindi un look total pink è una scelta sicura per un’occasione speciale.

Puoi anche dare un po’ di luce allo stile con un paio di sandali bianchi. Il colore bianco è molto di moda nelle calzature questa stagione. Se vuoi andare il più comoda possibile, scegli un paio di sandali con tacchi alti con piattaforma, che distribuiscono il peso del corpo in modo più equo rispetto al classico tacco a spillo.

Quindi, oltre ad essere molto elegante e sentirsi fantastico, questo vestito offre molteplici modi per indossarlo come un’autentica esperta di moda. Scegli bene gli accessori e avrai un look incredibile per una celebrazione primaverile.

Il vestito è in vendita sul negozio online di Scalpers per 99,90 euro nelle taglie XS, S e M. Sul sito web puoi anche verificare la disponibilità dell’articolo nel tuo negozio Scalpers più vicino. Se hai qualche dubbio sulla taglia, c’è una guida molto completa.

4.3/5 - (3 votes)