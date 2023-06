Il vestito più comodo di Mango Outlet per restare fresca e combattere il caldo costa 10 euro.

Le saldi estivi di Mango Outlet stanno facendo impazzire tutti, con sconti del 50% su molti capi e accessori. Uno dei pezzi che ci ha colpito di più è questo bellissimo vestito a stampa floreale per i mesi estivi, che costa solo 10 euro. Comodo, fresco e stiloso allo stesso tempo, è ideale da indossare sia in spiaggia con dei sandali con zeppa e infradito, sia in ufficio con delle espadrillas in denim.

Il vestito scontato di Mango Outlet

Il rosa è uno dei colori di tendenza della stagione in tutte le sue tonalità, quindi questa è una buona ragione per volerlo nel nostro guardaroba. Ma, inoltre, è un vestito molto comodo e fresco, cosa fondamentale durante i mesi caldi.

Realizzato al 100% in poliestere, è un vestito lungo dal design svasato con colletto alla barca elastico e dettaglio di volant. Questo tipo di collo è super lusinghiero perché allunga il collo, aumenta il seno, affina la vita e valorizza la silhouette, aggiungendo un paio di centimetri di altezza senza la necessità di indossare tacchi alti.

Siamo sicuri che le influencer e le esperte di moda si innamoreranno di questo capo perché è davvero favoloso per l’estate. Una delle cose che ci piace di più è quanto sia facile da abbinare. Una delle principali lezioni di moda che abbiamo imparato negli ultimi mesi è il potere snellente di un look monocromatico.

Basandoci su questo concetto, delle sandali rosa sono la scelta migliore per abbinare il vestito con stile. Possiamo scegliere dei sandali piatti o con il tacco e la zeppa, sia per il giorno che per un’occasione speciale. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di creare un contrasto con dei sandali arancioni, come suggerisce Mango Outlet.

Altri colori che si abbinano molto bene al rosa sono il giallo e il verde, che sono anche molto di moda in questa stagione. Quindi, è un vestito che ha tutte le carte in regola per diventare il nostro preferito fino a settembre.

Anche se non è facile arrivare in tempo per questo tipo di occasioni, questa volta ci siamo riusciti. Il vestito a stampa floreale è disponibile nell’online store di Mango Outlet per 10,99 euro invece di 25,99 euro grazie al 58% di sconto, dalle taglie XXS alla XL.

4/5 - (3 votes)