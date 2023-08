Il vestito nero di Amazon che è un must nel guardaroba: lo abbiamo tutte nella redazione.

Un vestito nero è l’indumento più essenziale che possiamo avere nel nostro guardaroba, ma anche il più versatile e, soprattutto, elegante. Per quanto semplice possa essere, ha la capacità di elevare qualsiasi look al massimo livello. Per questo motivo, non appena abbiamo visto il vestito nero di Amazon Essentials, tutte le ragazze della redazione lo abbiamo aggiunto al nostro carrello. È ideale per outfit sia di giorno che di sera.

Noi crediamo che sia molto meglio avere un guardaroba di base con pochi capi con cui possiamo giocare per creare diversi stili a seconda dell’occasione, anziché avere molti capi che possiamo indossare solo in rare occasioni. E il vestito nero di Amazon Essentials si adatta perfettamente a questa filosofia.

Realizzato al 100% in viscosa, ha una scollatura quadrata e sta incredibilmente bene a donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo. È super lusinghiero perché affina, slancia e allunga visivamente la silhouette, anche se indossato con calzature basse. Siamo convinte che diventerà il nostro vestito preferito.

Il vestito nero di Amazon

Amiamo la sua versatilità, poiché è un capo con cui possiamo creare molti look diversi, per qualsiasi occasione. Se cerchiamo un outfit casual e informale per fare una passeggiata o andare a prendere qualcosa in una terrazza, possiamo scegliere dei sandali bassi con fibbie, la calzatura di tendenza dell’estate. Man mano che si avvicina l’autunno e le temperature scendono, possiamo sostituire i sandali con delle sneakers e aggiungere una giacca di jeans al look.

Per andare in ufficio, il vestito si abbina benissimo a delle espadrillas con zeppa. Queste calzature ci piacciono molto per i mesi caldi perché sono comode come dei sandali bassi e, allo stesso tempo, slanciano la figura come delle scarpe col tacco. Il tessuto denim è più di moda che mai, quindi con delle espadrillas jeans con zeppa avremo l’outfit perfetto.

E, per uscire di sera, il vestito nero si abbina benissimo a delle sandali con tacchi dorati o argentati. I toni metallici sono una delle principali tendenze del momento, quindi sono una grande scelta per un’occasione speciale.

Il vestito nero è disponibile su Amazon a soli 16,90 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XXL. Il miglior acquisto che possiamo fare quest’estate!

