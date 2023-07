Il vestito halter in lino scontato da Massimo Dutti che non toglierai per tutta l’estate.

Il vestito halter in lino scontato da Massimo Dutti che non toglierai...

Aún estás a tiempo de hacerte con ese vestido que te permitirá lucirte en alguno de los próximos eventos más formales de este verano. Claro que hay muchas opciones en el catálogo de las grandes firmas de moda. Te presentamos el vestido halter de lino que además está rebajado.

E infatti, se c’è un marchio di tendenza quando arrivano le alte temperature, è Massimo Dutti. In questo caso, con il suo vestito halter in misto lino goffrato in blu o verde.

Effettivamente, questo capo è disponibile in queste due tonalità all’interno della collezione estiva di Dutti. E nelle taglie dalla XS alla L. Dovresti selezionare la combinazione che meglio si adatta ai tuoi gusti e alle misure del tuo corpo, secondo la sua guida.

Scopri il vestito halter di lino

Quali caratteristiche ha?

A prima vista si notano vari dettagli molto interessanti, come il design midi con rifinitura goffrata e realizzato in lino. Parliamo di un materiale ideale per le giornate di temperature record, che manterrà il tuo corpo fresco.

D’altra parte, è impossibile non notare il collo halter, le spalline sottili, la chiusura lampo laterale e il cordino sottile multiuso posizionato all’altezza della vita. Il tutto, accompagnato da una fodera interna in cotone per una sensazione piacevole.

Questo vestito può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 30 °C, purché si effettui una centrifuga breve. Controlla sempre bene l’etichetta per seguire le istruzioni e il capo durerà nel tempo.

Approfitta dei saldi!

Come molte altre, il marchio Massimo Dutti, all’interno di Inditex, offre importanti sconti durante queste settimane. E questo vestito ha uno sconto del 15%. Così, mentre il prezzo originale era di 79,95 euro, al momento puoi portartelo a casa pagando solo 69,95 euro. È la magia dei saldi che ci permette di fare acquisti a prezzi molto più bassi.

E, per di più, tutte le spedizioni nei negozi di Dutti sono gratuite e potrai ritirarle in soli tre giorni lavorativi. Affrettati perché è il momento di indossare questo vestito e mostrarti più fresca possibile durante questa stagione estiva.

Inoltre, puoi abbinarlo a una varietà di accessori: sandali bianchi, borse di iuta per andare in spiaggia e molto altro. Un vero e proprio inno all’eleganza in una stagione in cui ci mostriamo sempre più sexy.

4.2/5 - (4 votes)