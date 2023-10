Il vestito di tulle che sta facendo impazzire sui social: è di moda, fresco ed estremamente comodo.

Manca poco prima che le temperature comincino a scendere e ci addentriamo nell'autunno. Con esso arriverà il momento dei vestiti lunghi. Se vuoi anticipare questa stagione e iniziare ad ampliare il tuo guardaroba per la nuova stagione, il vestito di tulle che sta facendo impazzire sui social media è a portata di mano.

Hai a disposizione un vestito lungo con cuciture che è una delle ottime alternative tra cui puoi scegliere. Perché si distingue nel catalogo di Stradivarius?

Tendenza: il vestito di tulle che sta facendo impazzire sui social media

Innanzitutto, spicca perché è un vestito lungo aderente che si adatta alla forma della tua silhouette accentuando le tue curve. Inoltre, ha alcuni dettagli molto interessanti come le sue maniche corte e il suo scollo rotondo; o le cuciture a contrasto. Inoltre, bisogna parlare del suo rivestimento interno abbinato e del fatto che è realizzato con un materiale molto leggero e piacevole: il tulle.

Un capo piacevole al tatto

Puoi passare tutta la serata con questo vestito, poiché la combinazione del 94% di poliestere e il 6% di elastan che Stradivarius ha appositamente progettato per questo capo lo rende estremamente piacevole. Non ti darà fastidio in nessun momento della serata, ed è fondamentale perché puoi indossarlo per ogni tipo di evento. Grazie alla sua versatilità, si adatta sia a uscite semi-formali che a uscite più informali.

Cura e precauzioni

Puoi lavarlo in lavatrice a un massimo di 30° C, sempre in cicli di centrifuga brevi. In questo modo, mantenerlo pulito non sarà difficile. Inoltre, Stradivarius consiglia di non usare candeggina, sbiancante o asciugatrice. Se devi stirarlo, non superare i 110° C.

Scegli la taglia ideale

Essendo un vestito perfettamente aderente al corpo, quando lo acquisti devi selezionare la taglia che consideri ideale per te. Quando stai facendo acquisti, indica una taglia dalla XS alla XL, consultando la tabella delle taglie in caso di dubbi.

D'altra parte, se la tua intenzione è chiedere loro di inviartelo in uno dei negozi, è meglio che verifichi la disponibilità online. In questo modo, puoi coordinarti per ricevere la taglia desiderata e non dover accontentarti di quelle disponibili nel negozio più vicino.

Prezzo, spedizione e resi

Il costo di questo vestito lungo con cuciture è di 25,99 euro, un prezzo davvero basso considerando le caratteristiche che abbiamo già citato. Ricorda che le spedizioni nei negozi sono completamente gratuite, così come lo sono a casa tua se il pacchetto supera i 30 euro.

Infine, hai un mese dalla data di conferma di ricezione del tuo ordine per effettuare il reso.

