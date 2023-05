Il vestito della nuova collezione Zara che ti farà perdere la testa: perfetto per qualsiasi evento.

Il nuovo trend della stagione: il traje di chaqueta e pantalón

Un’alternativa elegante e comoda al vestito da cerimonia

L’abito da cerimonia ha sempre rubato la scena, ma questa stagione il traje di chaqueta e pantalón è diventato il protagonista indiscusso del guardaroba femminile. Indossato dalle celebrities e dagli esperti di moda, lo abbiamo visto in numerosi eventi e red carpet. Finalmente, anche tu puoi sfoggiare l’ultima tendenza con il nuovo traje della collezione di Zara.

Se stai cercando un’alternativa elegante e comoda per una celebrazione come un battesimo o una comunione, il traje arancione è la scelta perfetta. Nonostante sia un colore intenso, offre molte possibilità di abbinamento. Il bianco e il nero sono sempre una scelta sicura, ma puoi osare con altre tonalità come il viola o il blu.

Il traje di chaqueta e pantalón di Zara: i dettagli

La giacca presenta un colletto smoking e maniche lunghe con aperture, tasche a filetto e cintura in coordinato. Foderata in tono con il tessuto, presenta una chiusura frontale con bottone nascosto. È una delle giacche più belle e alla moda della collezione primavera di Zara, al prezzo di 69,95 euro.

Il pantalone è largo e a vita alta, con chiusura laterale a zip nascosta. Grazie alla sua caduta perfetta, puoi allungare e snellire la figura. In vendita online sul sito di Zara al prezzo di 29,95 euro.

Come abbinare il traje di chaqueta e pantalón

Per un look da giorno o da sera, puoi abbinare il traje di Zara con delle sandali con tacco e plateau bianchi, molto più comodi dei tacchi a spillo. Il bianco, infatti, è uno dei colori di tendenza della stagione.

Un vantaggio del traje di chaqueta e pantalón è la possibilità di utilizzare le due parti anche separatamente. Per un look da ufficio, la giacca arancione si abbina perfettamente con una t-shirt bianca, un pantalone jeans mom-fit e delle espadrilles con zeppa.

Per un look da sera, invece, puoi abbinare il pantalone largo a vita alta con un top e delle scarpe con tacco nere. Sono due pezzi che puoi facilmente utilizzare in molte occasioni diverse.

Non perdere l’opportunità di indossare il traje di chaqueta e pantalón, l’outfit essenziale della stagione, per un look elegante e comodo.

