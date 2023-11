Il vestito da ospite di Coosy per matrimoni invernali che ha tutto

Tra il verde e l’azzurro acqua, abbiamo il vestito per gli ospiti di Coosy che ti piacerà. Darai un tocco pastello a tutte le tue uscite.

Puoi sceglierlo per molte occasioni speciali, come ad esempio le feste natalizie. Pensa che le abbiamo qui molto presto.

Come è il vestito per gli ospiti di Coosy

Possiamo già parlare del vestito realizzato in tessuto punto color acqua marina. Ha un collo rotondo e maniche lunghe aderenti. Si distingue per essere midi con drappeggi sulla vita e chiusura posteriore con cerniera invisibile.

È un vestito di qualità, che ti interesserà scoprire perché è progettato e realizzato nelle fabbriche del marchio situate in Italia. È un vestito da festa che ti dà quel tocco elegante di cui hai bisogno quando non sai cosa mettere e devi essere sempre perfetta.

Molte combinazioni per essere sempre in cima

Questo vestito si abbina a giacche quando fa freddo e anche a cappotti lunghi di lana in colori scuri. Anche con i tuoi migliori tacchi per avere sempre uno stile impeccabile ovunque tu vada.

Considera anche di avere una borsa, di dimensioni maggiori o di tipo clutch, dove portare sempre l’essenziale. In questo caso, può essere dello stesso colore del vestito o in blu scuro o nero per contrastare con questo colore leggermente più chiaro.

Qual è il prezzo di questo vestito esclusivo

Coosy offre sempre i migliori capi per farsi notare da tutti. Sai che è un vestito di qualità, se non sai come prendertene cura, allora puoi chiedere al marchio e saranno felici di aiutarti. Inoltre, puoi seguire le istruzioni specificate sull’etichetta per una maggiore sicurezza e protezione.

Questo vestito ha un prezzo di 80 euro e le taglie che puoi indossare vanno dalla XS alla XL. Hai molte opzioni da scegliere, indipendentemente dal tuo tipo di corpo.

Forse questo marchio non ti suona tanto quanto gli altri. Devi sapere che Coosy è progettato e prodotto all’80% in Italia. Coosy crea capi contemporanei e intramontabili per tutti i momenti della tua vita.

Spiegano che fuggono dal ritmo attuale delle collezioni offrendo una proposta versatile che unisce femminilità e funzionalità con una visione creativa resa accessibile a tutte le donne. In questo modo sicuramente indosserai un capo diverso e unico che non vedrai altrove, e qui risiede la qualità del marchio.

