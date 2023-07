Il vestito da notte di Zara che diventerà il must-have dell’estate

Che desiderio avevamo di poter dire questa frase: amiche, l’estate è qui! E l’estate non è qui solo perché lo dice il calendario, ma perché finalmente il freddo e la pioggia se ne sono andati e il caldo e le alte temperature sono arrivate nelle nostre vite per rimanere con noi per qualche mese. Sì, è ora di tirare fuori i tuoi migliori look estivi di moda.

E la cosa migliore del fatto che l’estate sia qui, oltre al fatto che le giornate sono più lunghe e che presto ci godremo le tanto attese e ben meritate vacanze, è che, con il cambio di guardaroba, approfittiamo anche per comprare nuovi capi di abbigliamento. Noi abbiamo fatto un giro da Zara e la verità è che quest’anno si sono superati con i loro vestiti estivi. La scelta è difficile, ma senza dubbio questo vestito lencero midi con patchwork di Zara ci ha rubato il cuore.

Vestito lencero midi con patchwork di Zara

Un vestito lencero midi è un capo d’abbigliamento che ogni ragazza amante della moda deve avere nel suo guardaroba ogni estate, senza dubbio. E infatti questo tipo di vestito è molto fresco per sopportare bene il calore e le alte temperature della stagione estiva. Inoltre, un vestito lencero è un capo elegante e sofisticato, poiché, come il nome stesso suggerisce, è un tipo di vestito che si distingue per la combinazione tra biancheria intima e moda.

Il fatto che questo vestito lencero con stampa vintage di Zara sia di lunghezza midi significa che arriva a metà polpaccio, lunghezza ideale per mostrare anche le tue sandali basse o i tuoi zoccoli con plateau e, naturalmente, la tua pedicure estiva. La sua stampa vintage con patchwork in toni chiari per valorizzare il tuo abbronzatura dorata non lascerà nessuno indifferente. Nelle prossime righe ti daremo più dettagli su questo vestito lencero midi con patchwork di Zara.

Ecco come è il vestito lencero midi con patchwork di Zara

La caratteristica principale per cui si distingue questo vestito lencero midi con patchwork di Zara è il suo design ispirato alle camice e agli indumenti intimi. Questo tipo di vestito solitamente è realizzato in tessuti leggeri e fluidi, come la seta o il pizzo, e inoltre solitamente ha dettagli delicati come spalline sottili, pizzi e trasparenze sottili, proprio come accade in questo vestito di Zara.

Diciamo che questo vestito lencero midi con patchwork di Zara è ideale per l’estate, perché essendo a spalline sottili e fluido, puoi essere fresca senza sentire caldo. Inoltre, è un’opzione molto versatile, si adatta molto bene a diverse occasioni, da eventi formali a uscite casual più eleganti, avrà lo stile che vuoi dargli con la combinazione di accessori che usi.

Ulteriori dettagli su questo vestito lencero midi con patchwork di Zara

Se non sai cosa significa la stampa patchwork, te lo spieghiamo. La stampa patchwork nel mondo della moda è una tecnica di design che unisce diversi pezzi di tessuto per creare un design più grande e complesso. Ognuno di questi pezzi può avere diversi colori, stampe e texture, il che porta a un aspetto unico e accattivante. Ora guarda la foto che ti abbiamo lasciato qui sopra di questo vestito lencero midi con stampa vintage di Zara, vedrai quanto rapidamente riconosci il suo design patchwork.

Per darti gli ultimi dettagli su questo vestito lencero midi con patchwork di Zara, ti diremo che ha una scollatura a V, spalline sottili regolabili e fodera interna abbinata. Questi pezzi di patchwork con stampe in toni neutri e blu si combinano anche con dettagli di ricami traforati abbinati. Questo vestito lencero di Zara è disponibile dalla taglia XS alla XXL e ha un prezzo di 39,95 euro.