Il vestito corto con fiori che tutte desiderano è scontato da Pull&Bear.

20La stampa a fiori è la preferita dalle esperte di moda durante i mesi caldi e ora hai l’opportunità di vestirti come una vera fashion-girl con questo vestito scontato di Pull&Bear. Comodo, stiloso e fresco, è ideale per gli outfit quotidiani, che puoi abbinare a sandali piatti con fibbia e una borsa shopper realizzata in qualche tessuto artigianale come il crochet o il ricamo.

Il vestito a fiori di Pull&Bear

Realizzato al 100% in cotone, è un vestito corto con scollo a V, che slancia e allunga visivamente la figura, e spalline sottili. La silhouette aderente e i dettagli con arricciature e specchi lo rendono un capo che merita un posto privilegiato nel tuo guardaroba.

La stampa a fiori è bellissima e, inoltre, i colori esaltano molto l’abbronzatura, il che è un grande punto a favore in questa stagione dell’anno. Il look proposto da Pull&Bear per abbinare il vestito ci sembra molto interessante: sandali piatti con fibbia e una borsa a shopper in crochet. Uno stile ideale per fare shopping o incontrare le amiche, ad esempio.

Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza e sofisticazione al look senza rinunciare al comfort, puoi optare per un paio di espadrillas con zeppa. Proprio le espadrillas sono una delle calzature essenziali nel guardaroba di ogni donna durante la primavera e l’estate. Per far sì che il vestito sia il vero protagonista dello stile, cerca di scegliere espadrillas di un colore neutro, come il beige.

Senza dubbio, è uno dei capispalla principali di Pull&Bear per i mesi caldi ed è ora in saldo nel negozio online. Un vestito che sfrutterai molto da qui a settembre perché si adatta a qualsiasi occasione ed è molto versatile. Se vai in vacanza quest’estate, sicuramente ti tornerà utile sia per fare turismo che per fare una passeggiata in spiaggia.

La stampa a fiori è una delle più belle per i mesi di primavera ed estate e ora puoi sfoggiarla con questo vestito. È in vendita nel negozio online di Pull&Bear a soli 19,99 euro invece di 27,99 euro, che era il prezzo originale, dalla taglia XS alla XL. Sul sito puoi anche verificare la disponibilità nel tuo negozio più vicino.

4.2/5 - (10 votes)